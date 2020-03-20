Китаю, Южной Корее и Сингапуру победить коронавирус помогла тотальная слежка

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20 марта 2020, 09:55 [ «Аргументы Недели», Николай Хохлов ]

контроль за коронавирусом, фото: соцсети

Агентство стратегических инициатив (АСИ), проанализировав меры, которые различные государства предпринимали против распространения COVID-19, пришло к выводу, что в борьбе с новым коронавирусом России следует учесть опыт Китая, Южной Кореи, Тайваня и Сингапура.

По информации экспертов, в Южной Корее в феврале было проведено около 10 тыс. тестов в день. Всего с начала эпидемии в стране протестировали почти 300 тысяч человек. Все передвижения людей с уже подтвержденным COVID-19 восстанавливали по цифровому следу, что позволило оперативно выявлять заболевших и оказывать медицинскую помощь. Подобная практика была применена и на острове Тайвань. Это позволило странам существенно сократить показатели смертности населения от COVID-19.

«Точечное отслеживание контактов - один из самых действенных инструментов сдерживания распространения инфекции», - считает член комитета Госдумы по здравоохранению Борис Менделевич.

Сдерживать эпидемию Китаю помог тотальный контроль за изолированными и цифровизация. Например, все жители Ханчжоу получили личные QR-коды и ежедневно обновляли сведения о своей температуре. По оценкам специалистов АСИ, на реализацию подобной практики в России необходимо около трех месяцев.