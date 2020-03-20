Коронавирус 20 марта: в России начались испытания вакцины, Италия побила рекорд Китая

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20 марта 2020, 09:15 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

К утру 20 марта в мире зафиксировано 234 030 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 9841 человек погибли, 85 797 – полностью выздоровели. «Аргументы недели» делятся самыми актуальными новостями к этому часу.

– В России начались испытания вакцины против коронавируса. «При разработке новых вакцин в современной биологии необходимо провести исследования в системе in vivo – на чувствительных лабораторных животных. Чаще всего для таких исследований используются лабораторные мыши и крысы, также используются хорьки, низшие приматы и другие специальные линии лабораторных животных», – говорится на сайте Роспотребнадзора. В рамках исследований будут определены состав, доза, способ введения будущей вакцины. Ученые рассчитывают, что внедрение вакцины будет возможно уже в четвертом квартале 2020 года.

– В Италии от коронавируса погибли больше человек, чем в Китае. Сейчас в стране зафиксировано 3405 смертей и 41 035 случаев заражения Covid-19.

– Коронавирусом заразился князь Монако. Сообщается, что здоровье князя «не внушает опасений». «За князем внимательно следят его лечащий врач и специалисты госпиталя «Принцесса Грейс». Князь Альбер продолжает работать из офиса в своих частных апартаментах. Он поддерживает постоянную связь с членами своего кабинета, правительства, а также со своими ближайшими сотрудниками», – заявили в княжеском дворце.

– В России может возникнуть дефицит ноутбуков. Всё больше компаний переводят своих сотрудников на удалённую работу, поэтому спрос на технику значительно повысился. Как отмечает исследовательская компания GfK, продажи ноутбуков 2–15 марта начали расти под влиянием нарастающих опасений и подготовки к удаленной работе. Наибольшим спросом пользуются бизнес-модели HP и Lenovo, сейчас их купить практически невозможно, рассказал РБК замдиректора департамента заказов и логистики «Инфосистемы Джет» Марк Шингарев.

– Два новых случая заражения коронавирусом выявлены в Краснодаре. Один из пациентов помещен в специализированный бокс местной инфекционной больницы, а другого после проведения исследования отправили в Москву. «Предпринимаются меры по усилению санитарно-эпидемиологического контроля на въезде в Сочи – на постах Псоу и Магри. На территории города подготовлено спецпомещение для обсервации как минимум 400 человек», – написал мэр Сочи Алексей Копайгородский в своем Инстаграм.

– Власти планируют поддержать транспортные компании в условиях кризиса. Минтрансу, Минфину и Минэкономразвития РФ поручено к 5 апреля принять меры господдержки транспортных компаний, пострадавших от Covid-19, сообщают РИА Новости со ссылкой на оказавшийся в их распоряжении правительственный план.