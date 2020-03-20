В Братске произошло ДТП, женщина влетела в припаркованные машины

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20 марта 2020, 07:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: bst.bratsk.ru.

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Сообщается: в Братске молодая девушка устроила массовое ДТП. Авария с четырьмя автомобилями произошла в ночь на пятницу возле дома № 2 по улице Советская.

Известно, что она не справилась с управлением и влетела в припаркованные машины, в которых никого не было. Пострадал пассажир лихой автолюбительницы. С переломом бедра его госпитализировали в больницу.

По данным дорожных полицейских, в момент аварии девушка была трезва. В настоящее время возбуждено дело об административном правонарушении

А в Москве правоохранительные органы завели уголовное дело по статье о хулиганстве в отношении мужчины, угрожавшего подросткам пистолетом.