В Братске произошло ДТП, женщина влетела в припаркованные машины

Сообщается: в Братске молодая девушка устроила массовое ДТП. Авария с четырьмя автомобилями произошла в ночь на пятницу возле дома № 2 по улице Советская.
Известно, что она не справилась с управлением и влетела в припаркованные машины, в которых никого не было. Пострадал пассажир лихой автолюбительницы. С переломом бедра его госпитализировали в больницу.
По данным дорожных полицейских, в момент аварии девушка была трезва. В настоящее время возбуждено дело об административном правонарушении
А в Москве правоохранительные органы завели уголовное дело по статье о хулиганстве в отношении мужчины, угрожавшего подросткам пистолетом.