Замиксуй свой стиль

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20 марта 2020, 07:36 [ «Аргументы Недели», Екатерина Рачицкая ]

Стиль контемпорари, фото: соцсети

Непривычное слово – контемпорари. Что оно скрывает и как относится к этому стилю дизайна интерьера? Он зародился в 60-х годах прошлого века и, оформившись в последние годы, вобрал в себя все самые актуальные идеи дизайна.



Первое что бросится в глаза – гостиная в стиле контемпорари – это сборная солянка разных элементов мебели и отделки. Удивительная гармония при таком разнообразии, а все почему? Контемпорари – это всегда эклектика, микс из того, что интересно, и из того, что модно сейчас. Но главное – это простор: свободного пространства должно быть много, простые формы, геометрические узоры, минимальный набор мебели. Кажется, должны получится скучные и не интересные помещения, но нельзя забывать о деталях! Туда - яркую картинку из Парижа, сюда – необычное растение, а вон на ту полочку – любимые книги. Еще много-много маленьких акцентов и вот комната приобретает свой неповторимый шарм, рассказывая о хозяине куда красноречивее любых расспросов.

А что же кухня? В ней тоже должен чувствоваться стиль. Можно взять что-то интересное и полезное из других направлений для конкретной комнаты, и сделать так, чтобы пространство стало еще и функциональным. Это, кстати, тоже одно из требований контемпорари – практичность. Именно поэтому зачастую еще на этапе строительства в стены закладываются ниши, полочки, встроенные шкафы. А на кухне это просто необходимо. Какой хозяйке не хочется красиво и удобно хранить все самое нужное для приготовления кулинарных шедевров? И пускай в основном стиль зависит от новых веяний, но практичность и функциональность всегда стоят на первом месте, и никакие перемены в моде этого не изменят. Стабильность во всей красе.

Коридор в контемпорари – это всегда связующая тропа. А вот как он будет выглядят – зависит от вашей фантазии. Таинственная дорожка в заколдованном лесу, а может и прогулка среди облаков. Для полного погружения можно спрятать двери, сделав их в цвет стен. И все, складывается ощущение магического переноса в другой сказочный мир.

Простота, простор и уют – вот что царит в спальне в стиле контемпорари. Отлично впишется сюда и привычная отделка стен в бежевом, сером, коричневом или белом цветах. Да, стены неброские, однако не скучные. Они станут восхитительным холстом для полочек, картин, а еще на них можно рисовать. Вы только представьте как интересно будет смотреться рисунок, сделанный прямо на стене. И самое главное – такого больше ни у кого не будет! Особенно хорошо впишется живые растения, они добавят природной свежести и экологичности. К слову об экологичности. Контемпорари не терпит пластика и ненатуральности. Близость к природе в материалах и деталях – все это принесёт гармонию и покой в атмосферу спальни.

Полёт фантазии и буйство красок. Детская в стиле контемпорари будет напоминать настоящий калейдоскоп. Или не будет – все зависит от желания маленького хозяина. Где как ни в детской больше всего необходим воздух и простор. И не только в плане пространства. На стенах могут появиться немыслимые фотообои, причудливые картины или рукотворные узоры гуашью. Отличным дополнением станет люстре необычной формы, или светодиодные линии на стенах или полу. Главное – ничего обычного, только чудеса.

Спокойствие и умиротворение. В ванной комнате можно отойти от экстравагантных идей и привнести немножко, например, скандинавского стиля. Ослепительная белизна ванны или раковины, голубые цвета отделки, холодный ровный свет. Простота линий и геометрических узоров пойдет только на пользу и элегантно украсит замкнутое пространство. И не забывайте о том, что можно смешивать разные стили, разные элементы и разные приемы. Главное – чтобы результат устраивал и приятно радовал вас.

Контемпорари очень гибкий и, можно сказать, универсальный стиль для тех, кто идёт в ногу со временем или живет размеренной жизнью. Вы найдёте свои интересные фишки, элементы и детали. Одно в этом стиле остаётся неизменным – экологичность, практичность и комфорт для его обитателей.