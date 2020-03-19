Как защитить себя и близких от коронавируса

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19 марта 2020, 23:37 [ «Аргументы Недели», Полина Винокурова, Журналист ]

каронавирус, шагает по планете

Коронавирус – это очередной вирус, с которым столкнулось человечество. Пока ученые всего мира работают над созданием лекарства и изучают вирус на генном уровне, ВОЗ настоятельно рекомендует следовать определенным инструкциям, чтобы предотвратить распространение.

В России пока не объявляли ни изоляции городов, ни комендантского часа, однако, почти всех студентов, школьников и офисных работников уже перевели на дистанционную работу и ввели другие необходимые меры.

Коронавирус – это прежде всего очередной вирус, при контакте с которым наш организм начинает активную борьбу. Поэтому первым советом, как защитить себя от коронавируса – повысить свой иммунитет. Банально необходимо употреблять больше продуктов, содержащих витамины Е, А, С. Следить за сном, за качеством принимаемой пищи и не забывать про ежедневные занятия физкультурой.

Напомним, что в группу риска входят люди старшего поколения, а также люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеванием органов дыхания и диабетики.

Давайте узнаем, что советует ВОЗ предпринимать для защиты: