Как защитить себя и близких от коронавируса

Коронавирус – это очередной вирус, с которым столкнулось человечество. Пока ученые всего мира работают над созданием лекарства и изучают вирус на генном уровне, ВОЗ настоятельно рекомендует следовать определенным инструкциям, чтобы предотвратить распространение.
В России пока не объявляли ни изоляции городов, ни комендантского часа, однако, почти всех студентов, школьников и офисных работников уже перевели на дистанционную работу и ввели другие необходимые меры.
Коронавирус – это прежде всего очередной вирус, при контакте с которым наш организм начинает активную борьбу. Поэтому первым советом, как защитить себя от коронавируса – повысить свой иммунитет. Банально необходимо употреблять больше продуктов, содержащих витамины Е, А, С. Следить за сном, за качеством принимаемой пищи и не забывать про ежедневные занятия физкультурой.
Напомним, что в группу риска входят люди старшего поколения, а также люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеванием органов дыхания и диабетики.
Давайте узнаем, что советует ВОЗ предпринимать для защиты:
- Нас с детства учат мыть руки, поэтому это довольно странный пункт, который ВОЗ настоятельно просит выполнять. Но все же если вы раньше не были любителем помыть руки, сейчас это первостепенно! Также вы можете использовать антисептик или спиртовые салфетки, которые убьют вирус, если он попал на ваши руки.
- Если на вашей работе не объявили карантин, и все-таки приходится добираться до работы, а то еще и на общественном транспорте, то посещайте эти места только в медицинской маске или в респираторе.
- В общественных местах избегайте большого скопления людей, держите дистанцию! Каронавирус передается воздушно-капельным путем, избегайте людей, которые кашляют или чихают.
- Не посещайте кафе, рестораны, кинотеатры и другие места большого скопления людей.
- Не трогайте в общественных местах свое лицо. Вы могли дотронуться до двери в метро, и на вашей руке мог остаться вирус, который благополучно можно занести через почесывания носа или глаз.
- При кашле или чихании прикрывайте лицо салфеткой или локтем; используйте только одноразовые салфетки и платочки, после использования которых незамедлительно выкиньте! Закрывая полость рта и носа, вы предотвращаете распространение каких-либо возможных инфекций.
- Тщательно мойте овощи и фрукты, а также упаковки с едой.
- Если вдруг вы замечаете ухудшение общего состояния, повышенную температуру, кашель или затруднение дыхания – срочно обратитесь в горячую линию для получения медицинской помощи. Эти признаки могут иметь различные причины возникновения, но в том числе и коронавирус.
- Если вы в последний месяц были за границей, обязательно следите за здоровьем и сообщите медицинским работникам. В случае если вы недавно вернулись из-за границы, то в целях вашей безопасности и окружающих, вы должны пребывать на двухнедельном домашнем карантине. Выполняйте свою гражданскую ответственность.
- Следите только за официальными новостями! Актуальная и правдивая информация расположена на сайте ВОЗ и Роспотребнадзора. Не доверяйте фейковым новостям, которые сеют панику! Только у центральных и местных органов здравоохранения имеется самая актуальная информация о динамике развития COVID-19. НЕ РАСПРОСТРАНЯЙТЕ СЛУХИ!
- Придерживайтесь детальных медицинских рекомендаций от ВОЗ и местных органов здравоохранения. Не прибегайте к самолечению
- Не ходите на работу, если вы плохо себя чувствуете, и, если у вас поднялась температура.
- Избегайте любые близкие контакты с людьми, воздержитесь от рукопожатий, поцелуев и объятий.
- Больше людей сейчас страдает не от вируса, а от страха этого вируса. Не переживайте, еды всем хватит, туалетной бумаги также всем достанется! Думайте рационально и не поддавайтесь панике! Серьезно отнеситесь к необходимости отсидеться дома!