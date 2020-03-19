Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Как повысить иммунитет

, 22:10 [ «Аргументы Недели», , Журналист ]

Как повысить иммунитет
Повышаем иммунитет, фото: соцсети

Наш организм каждый день сталкивается с различными вирусами и инфекциями, с которыми чаще всего справляется сам благодаря иммунитету. Столкновение с более тяжелыми болезнями требует от организма еще более крепкой иммунной системы.

Для начала нужно понимать, что наша иммунная система складывается из совокупности человеческих органов:

 

  • Миндалины и аденоиды;
  • Вилочковая железа – тимус;
  • Лимфатические узлы;
  • Селезенка;
  • Аппендикс
  • Пластинки Пейе в кишечнике;
  • Костный мозг

 

Можно наблюдать ситуацию, что люди, у которых удалены миндалины, аденоиды, селезенка или аппендикс болеют чаще, чем люди, у которых эти органы остались при себе. Ведь все они производят для организма лимфоциты – белые кровяные тельца, главные клетки иммунной системы.  Как только инфекция попадает в организм человека, лимфоциты начинают вырабатывать антитела, которые вступают в бой с противником. Именно лимфоциты способны запоминать вирусы, чтобы в следующий раз встретившись с этой же инфекцией, выработать большее количество антител. Лимфоциты находятся в крови, а в тканях внутренних органов ту же функцию выполняют макрофаги.

Факторы, которые влияют на снижение иммунитета:

  • Простудные и инфекционные заболевания: чем чаще болеет человек, тем слабее становится иммунная система;
  • Сезонные гриппы;
  • Стрессовые ситуации – при эмоциональном напряжении производится так называемый «гормон слабости», который тоже негативно влияет на иммунитет человека;
  • Несбалансированное питание, связанное либо с жесткими диетами, либо наоборот с отсутствием привычки правильно питаться.
  • Употребление алкогольной и табачной продукции;
  • А также зачастую нашу иммунную систему делает уязвимой неграмотное использование лекарственных средств.

 

Методы укрепления иммунной системы, доступные всем:

  • Каротины, из которых получается витамин А и Е – защита клеток тимуса. Чем выше концентрация витаминов, тем эффективней борьба. Провитамин А содержится в шиповнике, моркови, печени трески и большом количестве приправ. ВОЗ рекомендует употреблять две ложки оливкового масла в день для обогащения витамином Е. Витамин Е находится также в орехах, авокадо, шпинате и  яичных желтках.
  • Если вы еще не полюбили томатный сок, то самое время! Он повышает количество каротинов во всем организме.
  • Нужно употреблять продукты, богатые витамином С и железом: семейство цитрусовых, квашенная капуста, яблоки. Говорят, что достаточно одной дольки лимона в день. Но если лимон – фрукт на любителя, то апельсин не только богат витамином С, но и позитивно влияет на пищеварительную систему. Больше всего витамина С содержится в квашеной капусте и болгарском перце.
  • Употребляйте «цветные овощи», в них находится вещество, предшествующего витамин А.
  • Не забывайте употреблять белок, который является строителем антител. Рыба, мясо, бобовые, яйца.
  • Цинк и селен тоже могут поддержать иммунную систему, цинк содержится в пивных дрожжах, морепродуктах и орехах, селен – в индейке, говядине, телятине, чесноке.
  • Если не стесняетесь запаха, не забывайте про традиционные чеснок, лук, хрен, а также сельдерей и морковь, которые убивают и подавляют рост бактерий.
  • Ежедневно делать зарядку и совершать 30-минутные пешие прогулки.
  • Принимайте контрастный душ, спите по 8 часов и не нервничайте!

 

«Мы, иммунологи, считаем, что лекарственные иммуностимуляторы либо вообще бесполезны, либо - более серьезные препараты - нужны только по показаниям, например, при вторичном иммунодефиците», –Елена Миловидова, врач-иммунолог.

Если часто пользоваться иммуномодулирующими препаратами, то наша собственная иммунная система может просто перестать нормально функционировать. Зачастую у детей путают плохой иммунитет с нераспознанной аллергией, которую выявить проще простого – сдать анализ крови и кожные пробы.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью