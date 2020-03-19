Как повысить иммунитет

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19 марта 2020, 22:10 [ «Аргументы Недели», Полина Винокурова, Журналист ]

Повышаем иммунитет, фото: соцсети

Наш организм каждый день сталкивается с различными вирусами и инфекциями, с которыми чаще всего справляется сам благодаря иммунитету. Столкновение с более тяжелыми болезнями требует от организма еще более крепкой иммунной системы.

Для начала нужно понимать, что наша иммунная система складывается из совокупности человеческих органов:

Миндалины и аденоиды;

Вилочковая железа – тимус;

Лимфатические узлы;

Селезенка;

Аппендикс

Пластинки Пейе в кишечнике;

Костный мозг

Можно наблюдать ситуацию, что люди, у которых удалены миндалины, аденоиды, селезенка или аппендикс болеют чаще, чем люди, у которых эти органы остались при себе. Ведь все они производят для организма лимфоциты – белые кровяные тельца, главные клетки иммунной системы. Как только инфекция попадает в организм человека, лимфоциты начинают вырабатывать антитела, которые вступают в бой с противником. Именно лимфоциты способны запоминать вирусы, чтобы в следующий раз встретившись с этой же инфекцией, выработать большее количество антител. Лимфоциты находятся в крови, а в тканях внутренних органов ту же функцию выполняют макрофаги.

Факторы, которые влияют на снижение иммунитета:





Простудные и инфекционные заболевания: чем чаще болеет человек, тем слабее становится иммунная система;

Сезонные гриппы;

Стрессовые ситуации – при эмоциональном напряжении производится так называемый «гормон слабости», который тоже негативно влияет на иммунитет человека;

Несбалансированное питание, связанное либо с жесткими диетами, либо наоборот с отсутствием привычки правильно питаться.

Употребление алкогольной и табачной продукции;

А также зачастую нашу иммунную систему делает уязвимой неграмотное использование лекарственных средств.

Методы укрепления иммунной системы, доступные всем:





Каротины, из которых получается витамин А и Е – защита клеток тимуса. Чем выше концентрация витаминов, тем эффективней борьба. Провитамин А содержится в шиповнике, моркови, печени трески и большом количестве приправ. ВОЗ рекомендует употреблять две ложки оливкового масла в день для обогащения витамином Е. Витамин Е находится также в орехах, авокадо, шпинате и яичных желтках.

Если вы еще не полюбили томатный сок, то самое время! Он повышает количество каротинов во всем организме.

Нужно употреблять продукты, богатые витамином С и железом: семейство цитрусовых, квашенная капуста, яблоки. Говорят, что достаточно одной дольки лимона в день. Но если лимон – фрукт на любителя, то апельсин не только богат витамином С, но и позитивно влияет на пищеварительную систему. Больше всего витамина С содержится в квашеной капусте и болгарском перце.

Употребляйте «цветные овощи», в них находится вещество, предшествующего витамин А.

Не забывайте употреблять белок, который является строителем антител. Рыба, мясо, бобовые, яйца.

Цинк и селен тоже могут поддержать иммунную систему, цинк содержится в пивных дрожжах, морепродуктах и орехах, селен – в индейке, говядине, телятине, чесноке.

Если не стесняетесь запаха, не забывайте про традиционные чеснок, лук, хрен, а также сельдерей и морковь, которые убивают и подавляют рост бактерий.

Ежедневно делать зарядку и совершать 30-минутные пешие прогулки.

Принимайте контрастный душ, спите по 8 часов и не нервничайте!

«Мы, иммунологи, считаем, что лекарственные иммуностимуляторы либо вообще бесполезны, либо - более серьезные препараты - нужны только по показаниям, например, при вторичном иммунодефиците», –Елена Миловидова, врач-иммунолог.

Если часто пользоваться иммуномодулирующими препаратами, то наша собственная иммунная система может просто перестать нормально функционировать. Зачастую у детей путают плохой иммунитет с нераспознанной аллергией, которую выявить проще простого – сдать анализ крови и кожные пробы.