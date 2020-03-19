Собянин перевёл учеников городских колледжей на дистанционное обучение

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19 марта 2020, 21:45 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин перевел учеников городских колледжей на дистанционное обучение. Об этом он написал на своем персональном сайте.

«Сегодня я подписал указ о временном закрытии городских колледжей. Срок - тот же, что и в школах: с 21 марта по 12 апреля 2020 года», - написал Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что на это время в очных занятиях колледжи должны организовать дистанционное обучение студентов.

«По многим профессиям сделать это будет непросто, тем не менее, прошу преподавателей приложить максимум усилий, чтобы эти три недели не прошли даром для студентов», - отметил Сергей Собянин.

Кроме того, он заявил, что решение о временном закрытии федеральных колледжей будут принимать их учредители - федеральные министерства и ведомства.

Указ опубликован на официальном сайте мэра столицы.