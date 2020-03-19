Оперштаб: Еще четверо пациентов с коронавирусом полностью выздоровели

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19 марта 2020, 21:38 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Еще четырех пациентов, у которых была подтверждена новая коронавирусная инфекция, выписали из столичной инфекционной больницы. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

«Сегодня были выписаны еще четыре пациента, у которых была выявлена новая коронавирусная инфекция. Подробные повторные тесты подтвердили отсутствие заболевания. Пациенты в настоящее время здоровы, у них не наблюдается никаких симптомов болезни», - приводят в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Уточняется, что среди выздоровевших две женщины и два мужчины. Комплексные лабораторные исследования на наличие заболевания показали отрицательный результат.

Ранее из московской клинической больницы был выписан первый пациент, у которого была выявлена новая коронавирусная инфекция. Таким образом, на настоящий момент в Москве полностью излечились от коронавируса пять пациентов.