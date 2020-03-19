К 2024 году зарплата южноуральцев должна вырасти на 50 процентов

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19 марта 2020, 21:03 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

В Челябинской области более 1,7 миллионов работающих южноуральцев, предполагается, что к 2024 году их заработная плата должна вырасти более чем на 50% по отношению к доходам 2019 года.

«Прежде чем подписать, мы долго общались, проводили несколько встреч в разных форматах, после чего пришли к единой позиции, - сказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. - Я благодарен Федерации профсоюзов в лице Олега Павловича Екимова и Союзу промышленников и предпринимателей во главе с Виктором Филипповичем Рашниковым, всех, кто участвовал в этих переговорах и проявил конструктивный подход к сотрудничеству на благо жителей нашего региона».

Первые итоги будут подведены 1 октября 2020 года. Соглашение должно обеспечить реальный рост заработной платы относительно размера индекса потребительских цен. Алексей Текслер отметил, что в последние два года рост зарплат бюджетников превышает инфляцию.

Впервые на Южном Урале внедряется система мониторинга для выявления конфликтных ситуаций в трудовых коллективах на местных предприятиях.

Важно отметить, что все решения были приняты до наступления форс-мажорных обстоятельств.

«На своем региональном уровне мы в постоянном взаимодействии с Правительством России принимаем все необходимые меры, чтобы минимизировать влияние пандемии на экономику и социальное самочувствие южноуральцев», - подчеркнул Алексей Текслер.

Соглашение будет действовать до конца 2020 года, дано поручение готовить подобный документ на период с 2021 по 2023 гг.