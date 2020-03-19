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19 марта 2020, 18:54 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

В Челябинской области намерены производить медицинские маски

Региональные власти обратились к российским производителям с предложением о сотрудничестве.

Как сообщают в министерстве промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области, одно из местных предприятий может производить до 30-35 тысяч медицинских трехслойных масок в сутки. Но из-за проблем с сырьем производственные мощности задействованы не в полной мере. На предложение о сотрудничестве уже откликнулось предприятие из Карачаево-Черкессии. Оно может поставлять на Южный Урал пластиковую проволоку для носового фиксатора. Кроме этого, для производства масок треуется шнур эластичные (2 мм), нетканые материалы Спанбонд и СМС. Потенциальных поставщиков просят позвонить в Министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области по тел. (351) 263-74-45.

Отметим, что потребность в медицинских масках возникла из-за угрозы распространения коронавируса в России. В настоящий момент во всех регионах ввели режим повышенной готовности. В Челябинской области не зафиксировано случаев заражения опасным вирусом.