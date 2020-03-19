МВД продлит иностранцам визы и сроки пребывания в России

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19 марта 2020, 17:51 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Министерство внутренних дел РФ продлит сроки пребывания иностранцев в России из-за ситуации с коронавирусом.

«Гражданам, прибывшим в Россию на основании визы, будет продлен срок ее действия, независимо от цели въезда в Россию. Если срок действия имеющейся визы уже истек, срок временного пребывания также будет продлен», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Это же касается и иностранцев, прибывших в Россию в порядке, не требующем получения визы.

Чтобы продлить разрешенный срок пребывания в России, иностранцы могут с 19 марта обращаться в ближайший территориальный орган МВД с заявлением, которое может быть написано в произвольной форме.

«Кроме того, трудовые мигранты могут обратиться за получением новых патентов без необходимости выезда за пределы Российской Федерации и без привлечения их к административной ответственности за нарушение срока подачи соответствующих заявлений», – говорится в сообщении МВД.

Ранее сообщалось, что в России ввели экстренные меры защиты военнослужащих от коронавируса.