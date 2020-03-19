Мэрия Москвы опровергла сообщения телеграм-канала BAZA о возможном карантине

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19 марта 2020, 17:16 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

Сегодня в телеграм-каналах начала появляться информация о том, что в Москве прошло совещание о возможном переводе столицы на "План В". На канале BAZA утверждали, что если число заболевших Covid-19 в Москве превысит 800 человек, город закроют на карантин. Пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова опровергла эту информацию, сообщают РИА Новости.

"Это клеветническая информация. Никаких совещаний не проводилось, и соответственно, ничего подобного не обсуждалось. Просим не поддаваться на ложные вбросы и руководствоваться официальной информацией оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса", – рассказала Пенькова.

Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России– 199 человек, 86 из них в Москве. Сегодня в столице скончалась первая пациентка с коронавирусом — женщина 79 лет, однако причиной смерти называют оторвавшийся тромб.