Безумным идеям – жить

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19 марта 2020, 18:11 [ «Аргументы Недели», Екатерина Рачицкая ]

поп-арт дизайн

Этот стиль становится все более популярней. Эпатажный, позитивный, красочный, наполненный цветовыми контрастами, нестандартными идеями и креативными решениями. Все это о поп-арте. Если вы любите выделяться, удивлять, вам нравится все необычное и яркое, тогда этот стиль определенно для вас!



Гостиная превращается в место, где собирается большая шумная компания друзей для проведения вечеринки, нежели для спокойного семейного чаепития. Здесь бурлит жизнь и нет места однообразию и спокойствию. Такой простой предмет интерьера, как диван, может быть очень функциональным и одновременно с этим представлять образец искусства. Например, классический ретро-диван с резными подлокотниками и ножками насыщенно пурпурного цвета с изображением сценок из комиксов на обивке – обычная история для поп-арта.





Кухня оформляется с применением большого количества красочных элементов, которые дополняют друг друга, при этом сохраняя комфорт и удобство. В интерьере могут присутствовать коллажи, панно, постеры с изображением логотипа Coca-Cola, гамбургеров или другой еды, портреты знаменитостей, выполненные в различных графических стилях.





При оформлении спальни в стиле поп-арт, потолок и пол лучше оставить в спокойных тонах, а уже детали подобрать яркие и броские. На подушки, покрывала и шторы можно нанести необычные принты или цветные картинки. Особое внимание следует уделить центральному элементу спальни – кровати. Освещение должно быть сосредоточено на ней. Также интерьер спальни можно сделать еще интереснее, если добавить оригинальные скульптуры, фотографии знаменитостей в необычных рамках, повесить на стены постеры.





Этот яркий и креативный стиль как никакой другой очень хорошо использовать при оформлении детской комнаты. Здесь можно дать волю фантазии и собрать все то, что придётся по душе юному хозяину. Это могут быть и изображения любимых героев, запечатлённых на мебели, текстиле, постеры с Человеком-пауком или Суперменом. Кровать может быть самых необычных форм, например, в форме автомобиля или межгалактического корабля!





В коридоре, с практической точки зрения, лучше использовать темные оттенки: серые или чёрные. В качестве украшения можно добавить необычные крючки для одежды вместо привычных вешалок, фигурные светильники, креативные полочки. Актуальными станут зеркала необычной формы, например, в виде женского силуэта или гитары. Такой антураж поможет создать феерическое первое впечатление о доме.



Санузел оформленный в ярком стиле позволит принимать водные процедуры в бодром настроении. С помощью современной капельной плитки или мозаики можно выложить на плоскости стен изображение поп-див прошлого века в яркой цветовой гамме или любую абстракцию. Хромированные аксессуары хорошо подойдут под неординарную обстановку.





Интерьер в стиле поп-арт будет выглядеть креативно, стильно, при этом сохраняя комфорт и удобство. Это стиль, который подходит экспериментаторам и фантазерам.