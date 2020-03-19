Оперативный штаб: Среди новых заболевших коронавирусом в Москве нет детей

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19 марта 2020, 17:23 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Большинство из 12 новых заболевших коронавирусом в столице вернулись из стран Европы. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

«В Москве подтверждено еще 12 случаев коронавирусной инфекции. Детей среди заболевших нет. Всего к настоящему моменту в столице зарегистрировано 98 случаев заболевания. Большинство заболевших прилетели из европейских стран. Один из пациентов вернулся в Москву тем же рейсом, что и ранее заболевший. Пробы у него были взяты при отработке контактов этого пациента», - говорится в сообщении.

Как добавили в столичном оперштабе, установлен полный круг близких контактов пациентов, в том числе пассажиры рейсов, которыми летели заболевшие. «Двое родных уже проходят лечение в больнице, еще один госпитализирован после выявления контактов пациентов. Девять человек находятся в режиме самоизоляции, среди них есть ребенок. После возвращения из-за границы школу девочка не посещала», - уточнили в оперштабе Москвы.