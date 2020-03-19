Темное будущее крымского банка «Морской»

Аргументы Недели → Общество 13+

19 марта 2020, 16:46 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Уже исполнилось шесть лет, как Крым наш. И за это время на полуострове начались перемены в лучшую сторону — строятся дороги, Крымский мост связал широкой, бесперебойной магистралью с большой землей, увеличился поток туристов. Можно и дальше перечислять позитивные перемены, но в статье хочется рассказать о проблемах Крыма. За шесть лет очень трудно крымчанам забыть о принадлежности к другой стране с ее законодательством, спецификой работы госучреждений, коммерческих и гостиничных предприятий и мгновенно подстроиться под новые условия жизни в социальной, общественной и экономической жизни полуострова.

Те, кто не согласен был с присоединением Крыма к России покинули полуостров. Заметим, что таких было незначительное количество, но им не чинили препятствий и не пытались удержать. Те же бизнесмены, которые остались работать в Крыму, прекрасно понимали, что наступают другие времена и другие правила и приняли для себя ответственное решение об интеграции в российское бизнес-сообщество.

Одним из таких бизнесменов стал Александр Анненков. Фигура по российским меркам весьма масштабная - доктор технических наук, профессор Московского Университета путей сообщения, в начале двухтысячных был заместителем министра путей сообщения. Пройдя путь от простого рабочего до руководителя высшего ранга, Анненков исповедовал принцип справедливости и ответственности на всех этапах работы. Именно он первый внес принцип цифровизации, в работу общероссийского железнодорожного транспорта — в расчетах за перевозку грузов, что сразу же стало прозрачным и оптимальным в работе всей системы оплат за транспортировку грузов. После увольнения из МПС, свой опыт «Красного директора» Александр стал применять в развитии транспортной инфраструктуры между Россией и другими странами. Первый реализованный проект это паромная переправа «Порт Махачкала — порт Туркмен-Баши». Завершение проекта существенно увеличило грузопотоки в Каспийском бассейне. Эта переправа была построена в рекордно короткие сроки и на внебюджетные средства. Опыт этого строительства, а также удачное его завершение стало стартом для амбиционного проекта по аналогичной переправе в Керченском проливе, который связал Кубань и Крым и стал не просто коммерческим проектом, но и важным стратегическим направлением в развитии обеспечения жизнедеятельности предприятий и населения полуострова.

Надо заметить, осенью 2014 после закрытия железнодорожного сообщения со стороны Украины с Крымом, именно Керченская переправа стала единственным связующим звеном полуострова с Россией. Благодаря работе этой переправы туда бесперебойно доставлялись важные для Крыма грузы и туристы могли приехать на отдых и лечение. Ведь именно туристические потоки в основном в эпоху перехода и составляли экономическую стабильность населения региона.

Александр Анненков один из первых бизнесменов полуострова поддержал переход Крыма под юрисдикцию Российского законодательства. Во времена принадлежности Крыма Украине Анненков в силу ряда обстоятельств и необходимости стал учредителем банка «Морской»,который осуществлял финансирование строительства Керченской паромной переправы. На торжественном открытии Керченской переправы в ноябре 2004 года, присутствовали Президент РФ — В.Путин и Президент Украины — Л.Кучма, что показывало важность этой переправы для двух стран. 15-летие бесперебойной работы паромной переправы и весь коллектив сотрудников предприятия Президент РФ В.Путин отметил телеграммой от своего имени с пожеланиями дальнейших успехов в работе. Редакция делает акцент на этом факте для того, чтобы было понятно,что Керченская переправа важна не только для Крыма, но и для всей России. 26 млн. тонн перевезенных грузов говорит о том, что это самая масштабная грузовая артерия на всем юге России.



Управление банком это был новый опыт в жизни предпринимателя. Но, умение справляться с поставленными жизнью задачами, а также подборе квалифицированных кадров. способствовало развитию и этой сфере деятельности. Банк успешно работал. 2014 год принес Анненкову не только чувство гордости и справедливости за вхождение Крыма в Российскую Федерацию, но и серьезные проблемы и в первую очередь в работе банка. До мая 2014 года Банк «Морской» осуществлял свою деятельность на основании банковской лицензии Национального банка Украины. С мая по август 2014 года, до получения банковской лицензии от Центрального Банка РФ банк оставался в рабочем режиме и не растерял своих вкладчиков. Когда другие банки в спешном порядке, бросая офисы и оборудование покидали полуостров, банк «Морской» продолжал формировать банковскую систему в Крыму. В августе 2014 г. «Морской» получил лицензию ЦБ и вошел в Агентство страховых вкладов. Банк самостоятельно полностью рассчитался с вкладчиками как на Украине, так и в Крыму. Один миллиард семьсот пятнадцать миллионов рублей были выплачены без привлечения государственных средств из Агентства страхования вкладов. Такое отношение руководства банка характеризует банк, как надежную финансовую структуру для вкладчиков и сознает положительный имидж ответственного партнера. Банк «Морской» за время с августа 2014 года являлся на полуострове единственной самостоятельной кредитной организацией и пользовался доверием своих вкладчиков. Была развита региональная сеть, в которую входило 38 операционных офисов, 23 из них расположены в городах Крыма.

В банке работали 400 сотрудников. Главной своей задачей руководство банка считает помощь в кредитовании крымского малого и среднего бизнеса, лояльное отношение к своим клиентам, оперативность в принятии решений по выдаче финансовых средств, удобный сервис и решение специфичных проблем между экспортерами и импортерами по взаиморасчетам в условиях жестких санкций. Но именно такая позиция и четко организованная работа видимо кому-то мешает. Подгонять условия работы в банковской сфере в Крыму под шаблоны работы в России нужно с осторожностью, принимая во внимание многие условия. Это и многолетнее нахождение в юридическом поле другого государства, и жесткие санкции, и упадок в сфере экономики, вернее ее отсутствие за время украинского периода и масштабную безработицу.И здесь надо бы действовать по принципу «не навреди». Да только вот Центральный банк решает по другому.

Невзирая на то, что банк «Морской» оказался в банковской путанице не по своей воле или непрофессионализму, а в силу объективных причин по переходу из одного государства в другое, утратив части активов, сформированных банком на Украине,в результате вхождения Севастополя и Крыма в состав России, что составляло сумму в 925 млн.руб. Заметим, что 400 млн.из указанной суммы восстановлены самостоятельно банком «Морским». Еще есть один факт, с которым банк «Морской успешно справился — вклады были в валюте Украины, восстановление активов происходило в рублях. На основании ежеквартальных отчетов банка в ЦБ, Центральный банк принимает беспринципное решения( не учитывая все обстоятельства перехода и не делая никаких скидок для нашего Крыма)-классифицирует работу банка «Морской» как ненадежную, в связи с невозможностью возврата активов ( заметим из Украины!) и обязывает банк «Морской» к уплате повышенной ставке взносов в Агентство страховых взносов, что увеличивает расходы банка на 250 млн.рублей.

Работа и само существование нашего крымского банка «Морской» является уникальным для банковской системы Российской Федерации,в силу своего перехода из одной системы в другую и не укладываются в нормы действующего банковского законодательства. Да только чиновников из всемогущей российской структуры все эти « мелочи» мало интересуют. ЦБ принимает решение — санировать банк « Морской».

В банковской сфере понятие «Санация» (оздоровление) означает наступивший шторм. Санацию объявляет Центральный банк России на основании критериев, которые четко прописаны в регламенте и имеет целью исключительное благо как для руководства банков, так и для вкладчиков. Но под таким благовидным предлогом зачастую скрывается поглощение небольшого банка банком-монстром. Зачем прилагать усилия для развития своего банка, когда можно «схарчить» небольшой банк - клиенты наработаны, база подготовлена.

Но до санации первым тревожным звоночком для руководства банка стало предложение на совещании у первого заместителя ЦБ в Москве в мае 2019 г. от одного из топ-менеджера ЦБ Поздышева В.А. о продаже банка «Морской» за (та-дам!) один рубль! Конечно это предложение прозвучало, как гром среди ясного неба и на недоуменный вопрос Председателя Совета директоров банка - почему такую цену предложил ЦБ за работающий банк? Ответ был до очевидности циничный: «Наше дело - предложить, а Ваше — думать». И понеслась темная туча на банк « Морской». Не понял председатель Совета директоров Анненков столь «заманчивого предложения» Отказ был равносилен приговору. И приговорила банк за его несговорчивость элита российского банковского сообщества к пресловутой санации.

В сентябре руководство банка «Морской» приглашают на совещание в Москву к руководителю Службы банковского надзора ЦБ Шабля Б.А. по вопросу формирования плана финансового оздоровления банка «Морской». У Анненкова был готов этот план, подготовленный председателем правления банка Т. Герасимовой. Надо отметить, что Герасимова прошла путь от операциониста отделения банка до ведущего руководителя и получила образование именно по банковской деятельности. План финансового оздоровления был рассчитан на срок от 2020 до 2025 г.и имел весомый аргумент для решения всех проблем, а именно не привлекать внешние ресурсы, а использовать исключительно свою прибыль. Договоренность была достигнута с Шабля Р.А. по этому плану, акционеры банка выразили готовность помочь и уложиться в трехлетний срок за счет своих вливаний. До января 2020 совместно с сотрудниками ЦБ РФ план, что называется шлифовался, вносились рекомендованные поправки и 22 января 2020 уведомление о принятом плане оздоровления было направлено из «Морского» в ЦБ.

Через шесть дней, вопреки договоренностям, 28 января в 17.00 ЦБ выставляет предписание с требованием формирования резерва под остаток украинского портфеля!!! в полном объеме до 12 часов следующих суток. То есть — невзирая на то, что банк «Морской» понес свои убытки- не государственные, ЦБ требует свои убытки незамедлительно внести! И отпускает на все это менее суток. Это нормально?!

И теперь хроника событий — не дожидаясь 12-ти часов, обозначенных в предписании, в офис банка « Морской» в 9.55 утра врывается временная администрация в составе 20-ти человек. Некто г-н Коковкин- представитель РНКБ ( для справки РНКБ входит в группу Сосьите-Женераль!) предъявляет приказ за подписью заместителя руководителя ЦБ Тулина Д.В. о том, что именно РНКБ является санатором банка «Морской» и вводится временное администрирование. При этом захвате ( по иному назвать такой внедрение нельзя) присутствовали и представители АСВ, хотя вот у АСВ и меньше всех должны были быть претензии в руководству банка «Морской» - повышенная ставка страховых взносов уплачивалась вовремя.

Заметим, показания к банкротству на момент внедрения временной администрации отсутствовали. В банке была сверхликвидность, в безрисковые кредиты ЦБ РФ на постоянной основе размещались ресурсы свыше 1,2 млрд.рублей. Лица, связанные с акционерами ( коррупция исключалась) не кредитовались. Заимствования на межбанковском рынке отсутствовали. Банк своевременно и в полном объеме исполнял все свои обязательства перед клиентами и партнерами.

С нарушением всех процессуальных норм, управлением банка завладела группа лиц, которая под лозунгом «Санация» направляет усилия на ухудшение финансового положения банка «Морской» До 17-ти часов 29 января обнулили все счета акционеров и руководителей банка, в том числе и счета ОАО «ТИС-КРЫМ», который осуществляет работу паромной линии в Керченском проливе в порту Керчь. А ведь предприятие должно вести расчеты по налогам, зарплатам почти сотне работников, оплачивать потребляемую электроэнергию, топливо, работу смежных предприятий. Только санаторы не учитывают эти обстоятельства. Стандарт, шаблон, можно назвать как угодно.Только нет в таком подходе одного-справедливости, взвешенности и ответственности за судьбы людей, которых в одночасье лишили работы. А это Крым..Там еще пока нет в достаточном количестве рабочих мест.

По итогам февраля — доходы банка составили пятьдесят процентов от доходов января. Это такое временное администрирование? Это оздоровление? Это профессионализм? Заметим, нарушений при введении временного управления много — главное требование, высказанное в угрожающем тоне, было - передача печати и выдворение из офиса Председателя правления Герасимовой Татьяны. А вот то, что все должно было передаваться по акту приема- передачи, как-то позабыли временные... Герасимова вынуждена была подчиниться под напором неизвестных ей лиц и покинуть офис банка. 6-го февраля ее вызвали ( на тот момент Герасимова еще не была уволена с должности) «временные» и настоятельно рекомендовали подписать акт приема-передачи, подписанный 29-м числом. На что Герасимова ответила категоричным отказом. На сегодняшний день Татьяна Герасимова отстранена от работы, ей «временные» предложили уволиться по согласию сторон, от такого предложения Татьяна тоже отказалась, так как считает банк « Морской» своим детищем и родным домом и переживает за уничтожение этого банка «временными»…

От действий временного администрирования пострадали не только сотрудники банка «Морской» где идут масштабные увольнения, закрываются отделения, но и аффилиированные структуры банка, например ООО «АНГАРАНТ», который в течение пятнадцати лет работал с незапятнанной репутацией и его возглавляла Е.Костюшина. «Временные» на второе апреля назначили общее собрание участников, где один из вопросов — избрание нового директора. А старого - куда и за что?

Фактически происходит рейдерский захват под видом санации с целью монополизации и глобализации рынка. В региональной прессе уже обозначена цифра необходимой докапитализации — 2 млрд.рублей(!), то есть в 4 раза больше требуемой до введения временной администрации. По такому же пути в Крыму уже выделялись большие средства на санацию местных банков - « Крайинвестбанк» и «Генбанк». ЦБ на санацию «Крайинвестбанка» выделяло 28 млрд. государственных денег. А где теперь этот банк? А главное: куда делись деньги?

«Оздоровление» банка «Морской» находится под пристальными взглядами бизнес-сообщества Крыма. Председатель Совета директоров Анненков и ситуация с санацией банковской структуры, которую он возглавляет, а также с акционерами банка- сейчас яркий показатель взаимодействия Крыма с Россией.И пока это взаимодействие весьма болезненно и малопродуктивно. Сбудутся ли ожидания крымского бизнеса на стабилизацию экономики на полуострове или от действий подобных «сенаторов РНКБ» региональных бизнесменов вытеснят более мощные структуры не только российского, но и иностранного бизнеса. Ведь за РНКБ маячит французский банк. Нужна ли такая дестабилизация для нашего Крыма? Может все-таки прислушиваться к мнению и эффективным предложениям тех бизнесменов, которые понимают, что крымчане еще только учатся жить по российским законам и на них еще давит тяжелое наследие украинского правления.

Похоже, темное будущее уготовано не только для банка «Морской», но и для многих коммерсантов Крыма. Стоит ли создавать очаг напряженности на полуострове вместо того, чтобы развивать здоровую конкуренцию?