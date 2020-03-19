В Латвии скончалась известный политик Юта Стрике

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19 марта 2020, 16:00 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Экс-замначальника Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Юта Стрике, фото соцсети

18 марта после болезни скончалась руководитель юридической комиссии Сейма, экс-замначальника Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Юта Стрике.

Уход Юты Стрике стал неожиданностью и для коллег, и для латвийцев, и для СМИ. Ей было всего 49 лет. К г-же Стрике относились неоднозначно в Латвии: одни считали ее реальным борцом с коррупцией, а другие говорили, что не все так однозначно и прозрачно. Начиная с ее имени! Анна Потапова или Юта Стрике? Во многих документах, которые могли обнаружить СМИ, она ставила подпись, как Анна Потапова. Но сама женщина убеждала всех, что она исключительно Юта Стрике. Самая, пожалуй, загадочная персона в политике. Ходили слухи, что она «дружит» с Посольством США в Латвии. Основания были: к такой организации, как Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией приложила «руку» Америка… Другие говорили, что Юта Стрике вполне себе позитивно относится к России, и даже имеет приличный счет в банках РФ.

Так или иначе, но Юта Стрике была популярна. Она высказывала свое мнение громко, эмоционально. Казалось, что она ничего не боялась и шла «на пролом».

18 марта Латвию облетело известие, что Юта Стрике умерла. Причину не называют. Министр юстиции Янис Борданс сообщил, что г-жа Стрике скончалась не от коронавируса.

А депутат Сейма Артус Кайминьш написал очень трогательный пост на смерть Юты, которая была для него лучшим другом.

«Еще пару дней назад говорил с ней по телефону и сказал, чтобы пила много жидкости и быстрее вставала на ноги. Сказал, что ждут ее на работе. Она сказала, конечно, как раз сейчас пью чай, а медсестра набирает шприц. Попрощались, как обычно. Она шутила и смялась. Сейчас я плачу. Она была хорошим другом. Юта всегда была на страже. И она была лояльной. Я не верю, что все закончилось, что Юта умерла. Юта, присматривай за нами, пожалуйста, чтобы мы тут не наделали глупостей. Дежурство еще не закончилось».

«Аргументы Недели» обратились к своему достоверному источнику в Латвии, чтобы узнать о том, каким человеком была Юта и что стало причиной ее ухода.

«Юта была конкретной девушкой: боролась всегда. Мне кажется, что ей нравился сам процесс борьбы. Она хотела в нем присутствовать. Не думаю, что карьера или пост для нее был столь важен. Нет. Процесс борьбы. Ее называли и Жанной д Арк, и Дон Кихотом. Цель жизни – борьба. Она больше была пацаном, чем женщиной. Такой характер. Думаю, что это отражалось и на семье: у нее были хорошие отношения с супругом, но каждый жил своей жизнью. Она жила на полную катушку: много работала и хорошо отдыхала. С размахом. Много курила. Она, видимо, не знала о своей болезни. Когда стало совсем плохо, то отвезли ее в больницу в Юрмалу с подозрением на воспаление легких. Оказалось, что онкология. Рак легких. Удивительно, но она до самого ухода была активная, энергичная. Буквально, последний месяц о ней не слышно было. А уже практически 4 стадия. Как мне говорили, она не лечилась. Если становилось плохо, то «отдохнет» и в бой. А если и знала, то скрывала профессионально. Она просто сгорела на работе. Проживала несколько жизней. Да и как женщина хотела, видимо, большего. У Юты было много тайн. Очень много. И много тайных жизней. Умерла она в больнице. Соболезную».

Редакция соболезнует родным и близким.

Царствия Небсного.