«Персидская корона смерти». О коронавирусной ситуации в Иране

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19 марта 2020, 16:07 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

каронавирус в Иране

Пандемия Covid-19 всё никак не утихает, а вирус продолжает своё шествие в разных странах и массовое заражение людей.

Наверное, уже каждый слышал про так называемый «геноцид стариков», происходящий в данный момент на нашей планете. Все умершие – в основном люди пожилого возраста.

Многие спорят, кто же виновник всей этой трагедии. Одни говорят, что возникший вирус – это искусственная форма жизни, выведенная нацистскими преступниками, другие же утверждают, что инфекция – следствие «гнева» Матери-природы. В Иране ситуация ухудшается с каждым днём. Заболевших уже почти 19 000, а число умерших приблизилось к 1300. Для некогда могучей Персии эта инфекция – настоящий кошмар. Ведь уровень жизни и здравоохранения в этой державе оставляет желать лучшего.

Однако во многих государствах планеты уже вовсю тестируется вакцина от коронавируса. Не исключено, что в скором времени человечество окончательно победит Covid-19. Не стоит забывать, что медицина не стоит на месте и движется вперёд. В Иране же так же ведётся ожесточённая борьба с инфекцией. Врачи работают, не покладая рук. В этом они похожи на своих китайских собратьев из Уханя, которые между прочим совсем недавно заявили о возможной победе над «короной смерти». Иран, к сожалению, хуже всего пострадал от пандемии. Вероятно, после конечного разгрома заразы, эту страну ждёт тяжёлый экономический кризис, и многим государствам придётся усиленно помогать правительству бывшей Персии.