В Тульской области зафиксированы первые три случая заражения коронавирусом

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19 марта 2020, 15:36 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

В Тульской области зафиксированы первые три случая коронавируса. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Дюмин.Все они находятся в медицинском учреждении и проходят соответствующее лечение.

Состояние двоих взрослых заболевших оценивается, как средней степени тяжести. Сообщается, что они недавно вернулись из Италии. Третий заболевший – несовершеннолетний ребенок. У него клинические симптомы отсутствуют.

В связи с этим в регионе произошло усиление ограничительных мер. Так, до 12 апреля запрещены мероприятия численностью участников более 30 человек. Запрет касается всех организаций вне зависимости от форм собственности. Детям до 18 лет без сопровождения родителей запрещено посещение кафе, кинотеатров, ресторанов. Соблюдение ограничений будут контролировать сотрудники правоохранительных органов.