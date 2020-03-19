Медиахолдинг «Гранада Пресс» отменяет публичные мероприятия

Аргументы Недели → Общество

19 марта 2020, 15:26 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Руководство холдинга пояснило, что это временные меры, но читатели изданий медиахолдинга и его партнеров будут получать информацию своевременно.

Как отметил Андрей Трушников, директор по информационной политике медиахолдинга «Гранада Пресс», из-за карантинных мероприятий не будут проводится пресс-конференции, очные дискуссии в Экспертном клубе, встречи в «Большой редакции» с 19 по 10 апреля.

По мнению Андрея Трушникова, это необходимо для того, чтобы минимизировать риски для журналистов, которые в силу специфики своей профессии встречаются с большим количеством людей. Между тем, все издания холдинга и его партнеров будут выходить с прежней периодичностью.

«Я хочу заверить, что печатные издания, выпускаемые нами будут продолжать регулярно выходить, не взирая на серьезные карантинные меры, принимаемые в нашем регионе, отметил он. - Не изменятся периодичность, полосность и тиражи наших газет. Вместе с нашими партнерами мы будет доставлять наши издания всем нашим подписчикам, обеспечим их полноценное присутствие в розничной продаже. Мы уверены, что наши читатели никаким образом не почувствуют изменения в нашей редакционной политике. Мы как были их проводниками в современном информационном пространстве, так и останемся».