Находившийся на карантине по коронавирусу пациент сбежал из больницы в Иваново

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19 марта 2020, 14:57 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

Пациент с подозрением на коронавирус самовольно покинул больницу в Иваново, рассказал РИА Новости представитель регионального правительства.

«Подчеркну, что экспресс-тест на новую коронавирусную инфекцию у него отрицательный, однако по всем правилам карантинные мероприятия должны проводиться весь установленный срок», – отметил главный врач городской клинической больницы №1 Андрей Чикин.

Сообщается, что пациент ранее вернулся из Европы и уже не первый раз нарушает карантинный режим.

Ранее в Ивановской области подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Covid-19 обнаружили у местного жителя, также вернувшегося из одной из стран Евросоюза. Он находится в больнице и чувствует себя нормально.