Сервисы бронирования жилья в Крыму выдумывают несуществующие рейтинги ради рекламы

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19 марта 2020, 15:27 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Сервисы бронирования жилья ради собственной рекламы запросто выдумывают несуществующие рейтинги.

Крымский эксперт по бронированию жилья рассказал «Аргументам недели – Крым», что часто различные выдумки приходят от московских коллег.

«На почту постоянно присылают сообщения, типа, «Бахчисарай в топе заказов на майские» или «Ялта вошла в число городов комфортных для отдыха». И в списке могут быть и Бахчисарай и Чебоксары, и Улан-Удэ, и кто хочешь – главное, чтобы СМИ заинтересовались, и дали новость, со ссылкой на источник. А источник, это какой-нибудь сервис бронирования, который за счет упоминания поднимается в рейтинге цитирования, как самый популярный на рынке», - поведал он свои предположения.

Бывают рейтинги и совершенно смешные. Так однажды в Крыму самым привлекательным стал горнолыжный курорт в Старом Крыму, которого на самом деле не существует.

«Сидят какие-нибудь мальчики и девочки и развлекаются, выдумывая несуществующее. А мы тут иногда на это ведёмся», - подвел итог собеседник издания.