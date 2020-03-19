Латвийский врач: Свадьба в период пандемии – хороший ход

Аргументы Недели → Общество 13+

19 марта 2020, 15:19 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

В социальных сетях появилось фото молодоженов, которые решили узаконить свои отношения в период пандемии. А почему бы и нет? Жизнь продолжается! Так считает член правления 2-й рижской больницы Янис Петронис.

«Веселая» пара пришла в загс в защитных костюмах белого цвета, свидетели были в голубых комбинезонах.

Данное фото опубликовал в социальных сетях экс-мэр Нил Ушаков, но потом удалил снимок.

Мнение пользователей разделилось: одни считают, что не стоит так шутить, а другие придерживаются мнения, что жизнь не должна замирать даже в пандемию.