Латвийский врач: Свадьба в период пандемии – хороший ход

В социальных сетях появилось фото молодоженов, которые решили узаконить свои отношения в период пандемии. А почему бы и нет? Жизнь продолжается! Так считает член правления 2-й рижской больницы Янис Петронис.
«Веселая» пара пришла в загс в защитных костюмах белого цвета, свидетели были в голубых комбинезонах.
Данное фото опубликовал в социальных сетях экс-мэр Нил Ушаков, но потом удалил снимок.
Мнение пользователей разделилось: одни считают, что не стоит так шутить, а другие придерживаются мнения, что жизнь не должна замирать даже в пандемию.
Латвийский врач Янис Петронис: «То, что сейчас происходит в мире – стрессовая ситуация. Я говорю о коронавирусе и то, что он несет. Конечно, люди находятся в стрессе! Хотят они этого или не хотят. Нужно понимать, что и страх, и смех – защитные реакции на разные ситуации. Молодые люди выбрали позитив. Сегодня совсем несложно впасть в депрессию. Смех, шутка помогает нам не впасть в нее. Более того, смех позволяет не оторваться от окружающего мира. Страх загоняет нас в «скорлупу», а смех расслабляет. Возможно, у молодых людей такая защитная реакция. Возможно, желание всегда вспоминать с улыбкой свой главный день. Хороший ход. Жизнь продолжается! Счастья молодым!»