Коронавирус оживил криминальную среду

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19 марта 2020, 14:49 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

С 19 марта российские суды приостановят свою работу. Связано это с бушующей эпидемией коронавируса. Теперь рассматриваться будут только дела «безотлагательного характера». Правоохранительные органы и спецслужбы также постараются сократить постоянные контакты с гражданами. Однако мошенники не дремлют и коронавируса не боятся. Наоборот, для них это отличный способ заработка.

В постановлении Верховного Суда, опубликованного на официальном сайте, сообщается, что ограничение будет действовать с 19 марта по 10 апреля 2020 года. В документе говорится, что судам необходимо «приостановить личный прием граждан и рекомендовать подавать документы только через электронные интернет-приемные судов или по почте России». Также уточнили, какие дела считать «безотлагательными»: об избрании, продлении, отмене или изменении меры пресечения, о защите интересов несовершеннолетнего или лица, признанного в установленном порядке недееспособным. Также очные дела в судах будут рассматриваться при минимальном количестве участников.

На фоне всеобщей изоляции, страха и непонимания особенно активизировались кибермошенники. Корреспонденты «КоммерсантЪ» пообщались с представителями компаний в сфере кибербезопасности. Специалисты зафиксировали рост активности рассылки фейковых писем, в том числе с доменов, похожих на адреса госструктур. В этих письмах предлагают ознакомиться с новыми правилами от Минтруда и Минэкономики. Во вложенном файле содержится вредоносное ПО.

Международная компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, зафиксировала вредоносную рассылку в России якобы от организации UNICEF. Письма содержали приложение, которое нужно загрузить, чтобы получать обновления о ситуации с COVID-19 и защитить сотрудников от этого смертельного вируса. Во вложении находился архив, который содержал вредоносную программу Netwire. Этот троян совмещает функционал программы для кражи логинов-паролей и «клавиатурного шпиона».

Многие пытаются заработать на продаже тестов для диагностики коронавиурса. Так, в «Лаборатории Касперского» с начала года обнаружили больше 2,5 тыс. подозрительных сайтов, в названии которых фигурируют слова covid, coronavirus и подобные. Как правило схема простая: у вас списывают деньги с карты, но никакого теста вы взамен не получите.

Будут ли искать этих мошенников, и какие наказания им грозят пока неизвестно.