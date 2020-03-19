Медики выяснили, какую пищу предпочитает наш мозг

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19 марта 2020, 14:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Мои года

фото: pixabey

С помощью метода нейровизуализации ученые проследили, как различные виды диеты влияют на возрастные изменения в мозге. Так, согласно исследованию наиболее полезной для мозга оказалась низкоуглеводная кетогенная диета.

Так, диета с высоким содержанием углеводов с возрастом дестабилизирует функциональную связь между областями мозга. Это в итоге приводит к ухудшению когнитивного восприятия. В исследовании учавствовали около тысячи человек в возрасте от 18 до 88 лет. Наблюдаемая дестабилизация сетей мозга была связана с нарушением когнитивных функций и ускорялась при диабете 2 типа. Это заболевание блокирует способность нейронов эффективно метаболизировать глюкозу.