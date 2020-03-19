В Крыму обсуждают режим работы в случае введения ЧС на территории полуострова

Руководители обсуждают с подчиненными режим работы в случае введения чрезвычайной ситуации на территории полуострова.
Напомним, что сейчас в Крыму и Севастополе введен режим «повышенной готовности», но, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, руководителями регионов могут быть установлены более высокие уровни защиты.
Чтобы ужесточения не стали неожиданностью, руководители различных подразделений проводят учения по работе в новых условиях.
Так, к примеру, государственный комитет по государственной регистрации и кадастру, отчитался о совещании, на котором «обсудил с руководителями структурных подразделений
ведомства особенности работы в случае объявления чрезвычайной ситуации», как сообщает пресс-служба комитета.
«Режим повышенной готовности и сложная эпидемиологическая ситуация – не причина для нарушения законодательно установленных сроков оформления недвижимости», - напомнил председатель комитета Александр СПИРИДОНОВ подчиненным.