Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В Крыму обсуждают режим работы в случае введения ЧС на территории полуострова

, 14:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

В Крыму обсуждают режим работы в случае введения ЧС на территории полуострова
Фото an-crimea.ru

Руководители обсуждают с подчиненными режим работы в случае введения чрезвычайной ситуации на территории полуострова.

Напомним, что сейчас в Крыму и Севастополе введен режим «повышенной готовности», но, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, руководителями регионов могут быть установлены более высокие уровни защиты.

Чтобы ужесточения не стали неожиданностью, руководители различных подразделений проводят учения по работе в новых условиях.

Так, к примеру, государственный комитет по государственной регистрации и кадастру, отчитался о совещании, на котором «обсудил с руководителями структурных подразделений
ведомства особенности работы в случае объявления чрезвычайной ситуации», как сообщает пресс-служба комитета.

«Режим повышенной готовности и сложная эпидемиологическая ситуация – не причина для нарушения законодательно установленных сроков оформления недвижимости», - напомнил председатель комитета Александр СПИРИДОНОВ подчиненным.

ГБ

В мире

Китайские ученые раскрыли информацию об успешном испытании лекарства от кашля при коронавирусе

Китайские ученые раскрыли информацию об успешном испытании лекарства от кашля при коронавирусе

В Китае Чжан Синьмин, глава Национального центра по развитию биотехнологии, сообщил о применении для лечения пневмонии у пациентов с диагнозом коронавирус COVID-19 противогриппозного лекарства.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью