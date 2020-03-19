В Крыму обсуждают режим работы в случае введения ЧС на территории полуострова

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19 марта 2020, 14:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Фото an-crimea.ru

Руководители обсуждают с подчиненными режим работы в случае введения чрезвычайной ситуации на территории полуострова.

Напомним, что сейчас в Крыму и Севастополе введен режим «повышенной готовности», но, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, руководителями регионов могут быть установлены более высокие уровни защиты.

Чтобы ужесточения не стали неожиданностью, руководители различных подразделений проводят учения по работе в новых условиях.

Так, к примеру, государственный комитет по государственной регистрации и кадастру, отчитался о совещании, на котором «обсудил с руководителями структурных подразделений

ведомства особенности работы в случае объявления чрезвычайной ситуации», как сообщает пресс-служба комитета.

«Режим повышенной готовности и сложная эпидемиологическая ситуация – не причина для нарушения законодательно установленных сроков оформления недвижимости», - напомнил председатель комитета Александр СПИРИДОНОВ подчиненным.