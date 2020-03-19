Эксперты предупреждают: употребление коровьей мочи не спасает от коронавируса

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19 марта 2020, 13:51 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

Как только люди не пытаются защитить себя от страшной пандемии коронавируса. Но некоторые зашли совсем уж далеко. Индусы, например, регулярно пьют коровью мочу, которую считают чудодейственной. Вот и при новой эпидемии этот способ пришёлся как нельзя кстати.

На самом деле пить коровью мочу в Индии начали давно, и даже есть специальные правила. Её должна произвести девственная корова, а «напиток» нужно успеть выпить до восхода солнца. Адерт такой уринотерапии Джайрам Сингал рассказал, что много лет страдал от диабета, но после того как начал регулярно употреблять мочу священной коровы, уровень сахара в крови пришел в норму. «Просыпаясь утром, я выпиваю один стаканчик этого волшебного эликсира и прекрасно чувствую себя весь день».

Когда мир захлестнула пандемия коронавируса, индийские активисты с двойной силой начали призывать жителей пить священный напиток. Например, член партии «Бхаратия джаната парти» Суман Хариприя уверен, что коровья моча защищает от эпидемий и неизлечимых болезней, таких как рак. Индийский политик Свами Чакрапани пошёл дальше и организовал «вечеринку коровьей мочи». В ходе этого странного мероприятия людям бесплатно раздавали этот чудодейственный напиток.

Эксперты продолжают настаивать на том, что коровья моча не излечивает болезни, тем более нет никаких доказательств того, что она может предотвратить коронавирус.