«Даже церковь хайпит на коронавирусе и сеет панику», игумен написал, что в Москве начали проводить крестные ходы против пандемии

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19 марта 2020, 13:09 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве монахи Высоко-Петровского монастыря начали проводить крестные ходы против коронавируса. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил наместник обители игумен Петр.

«Учитывая посетившее город и москвичей испытание, братия нашего Высоко-Петровского монастыря будет каждый вечер обходить его стены с молебным пением. Первый крестный ход был совершён сегодня после вечернего богослужения. Прошли по окружающим монастырь тротуарам с древней чтимой Влахернской иконой Богоматери. Кроме 6-8 насельников монастыря в крестном ходе никто не принимает участия. Далее он будет совершаться по внутренней территории обители», - написал он.

«Чуму в средневековье именно так и разносили, очаги были в церквях», «Может стоит все же для безопасности себя и граждан оставаться дома как советуют и там молиться?», «Даже церковь хайпит на коронавирусе и сеет панику», - комментируют новость подписчики.