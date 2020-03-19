Едироноссы предложили ввести уголовную ответственность за побег из карантина из-за коронавируса

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19 марта 2020, 12:44 [ «Аргументы Недели» ]

В «Единой России» подготовят законопроект об уголовной ответственности для россиян, нарушивших условия карантина из-за коронавируса. Как сообщил замруководителя фракции Андрей Исаев большинство граждан во время пандемии ведут себя очень ответственно и дисциплинированно.

«Но, к сожалению, мы сталкиваемся с ситуациями, когда отдельные взрослые граждане проявляют абсолютную несознательность. Есть уже несколько случаев, когда люди, которые инфицированы коронавирусом и знают об этом, грубо нарушают правила карантина либо покидают соответствующие лечебные учреждения» - сообщил он.

Парламентарий так же отметил, что в УК существует ответственность за распространение заражения, но в ситуации с коронавирусом установить этот факт чрезвычайно сложно, а значит карать надо за сам факт безответственного отношения к заболеванию.

«Взрослые люди, которые знают, что инфицированы и которым разъяснили необходимые требования карантина, но они злостно ради своих собственных интересов пренебрегают этими требованиями, ставят под угрозу здоровье и, возможно, жизнь других людей, должны осознавать себя преступниками», — заявил Андрей Исаев.

Он подчеркнул, что речь не идёт о лишении свободы. Предлагается установить за указанное нарушение штрафы, исправительные работы и запрет занимать руководящие должности на определённый период.