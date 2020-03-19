Железный занавес КНДР и Covid-19

Аргументы Недели → Общество 13+

19 марта 2020, 12:31 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Северная корея за железным занавесом, фото: соцсети

Пока пандемия Covid-19 свирепствует в мире, ситуация в Северной Корее продолжает тщательно умалчиваться её руководством.

А ведь КНДР намного ближе к Китаю, чем даже Россия. Известны лишь только отдельные новости. Правительство Ким Чен Ына ввело строжайший запрет на посещения своим чиновникам Китая ещё в феврале месяце.

Ещё дошли слухи о том, что один из чиновников всё же нарушил запрет и был расстрелян. Больше никакой особой информации не поступало. Ким Чен Ын утверждает, что держит ситуацию под полным контролем. Но если посудить здраво, то какой может быть контроль в диктаторской стране, где большая часть населения – нищие люди? Существует множество блоггеров, успевших посетить Северную Корею, и то, что они там увидели – просто ужасает.

Большая часть населения КНДР живёт в трущобах. Несмотря на заявления о равенстве и братстве и превосходстве социализма, Северная Корея – это типичная монархическая держава. Династия Кимов управляет ей уже множество десятилетий. Огромное количество жителей КНДР живёт в ужасающих условиях. Эти люди лишены всяких условий и удобств, а также выхода в интернет. Но есть и богачи, так называемая «аристократия», которая пользуется всеми дарами современного века. В число «аристократии» несомненно входит и само правительство. Судя по тому, что ситуация с распространением коронавируса в КНДР тщательно скрывается от остального мира, стоит полагать, что инфекция могла проникнуть и в эту страну. К сожалению, Ким Чен Ын и его руководство едва ли захотят поделиться с нами этой информацией. Даже после вероятного окончания пандемии, они наверняка продолжат говорить, что всё у них прошло нормально, и никто из жителей «державы равенства и братства» не пострадал.