Депутат Госдумы призвал копейчан к разделению города и поселков

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19 марта 2020, 11:19 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Депутат Госдумы РФ Анатолий Литовченко считает, что для дальнейшего развития Копейска и близлежащих рабочих поселков им необходима территориально-административная реформа. Поселки должны выделиться из состава города, чтобы получить возможность федерального финансирования.

Об этом депутат заявил на встрече с руководством города, депутатами, жителями Копейска. Как сообщает агентство Полит74, Анатолий Литовченко предложил вернуть статус рабочих поселков Горняку, Потанино, Бажово, Старокамышинску и другим, которые по сути являются поселками, но по факту с 2004 года стали частью Копейского округа.

Более 90% инженерных сетей Копейска нуждается в капитальном ремонте и замене. Централизованная система водоснабжения и водоотведения отсутствует в поселках Вахрушево и Заозерный, микрорайоне Зуевка. Кроме масштабной модернизации системы ЖКХ, надо решать кадровую проблему в здравоохранении, приблизить медицинскую помощь к людям, строить фельдшерско-акушерские пункты, больницы и поликлиники. Сейчас дефицит специалистов почти 50%, медпункты ютятся в неприспособленных помещениях, зданиях детских садов, почтовых отделений. Нужно ремонтировать дороги, Дома культуры, учебные заведения, социальные объекты.

По словам Литовченко, задача Копейска максимально эффективно вписаться в федеральные проекты. Однако делать это успешно не позволяет административно-территориальное устройство. Проблема в том, что Копейск состоит из основной части, в которой проживает порядка 70 тысяч человек и небольших населенных пунктов по 6-10 тысяч жителей.