Полковник ФСБ - миллиардер Черкалин признал вину и назвал сообщников

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19 марта 2020, 10:56 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Полковник Черкалин признал свою вину и дал показания в отношении двух других полковников. Сроки арестов бывшим заместителям начальника управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Дмитрию Фролову, «банковского» отдела того же управления Кириллу Черкалину и оперативнику Андрею Васильеву продлены до окончания следствия.

Уголовные дела обвиняемых находятся в завершающей стадии, их рассматривает Московский гарнизонный военный суд. Защита всех трех фигурантов просит перевести обвиняемых из СИЗО под домашний арест. До 24 марта, за месяц до окончания арестного срока, полковникам должны предъявить окончательное обвинение, после чего они приступят к ознакомлению с материалами следствия.

Представитель Кирилла Черкалина в суде особо отметил, что подзащитный заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с Генпрокуратурой, признал свою вину и дал показания.

«Черкалин не может помешать следствию, поскольку заинтересован в доведении следственных действий до конца с максимальной объективностью»,— заявил адвокат полковника.

Напомним, что у офицера, курировавшего Банк России и АСВ, обнаружили имущество, в том числе деньги, часы и драгоценности, оцениваемое в 6,5 млрд руб. По решению суда имущество было конфисковано.

Источник: Коммерсант