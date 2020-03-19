Губернатор Петербурга решил успокоить покупателей и «случайно» встретился с актрисой массовки в супермаркете

Аргументы Недели → Общество 13+

19 марта 2020, 11:53 [ «Аргументы Недели» ]

Губернатор Петербурга Александр Беглов пошел в народ и решил проверить, а достаточно ли в магазинах области продуктов. Он поговорил со "случайной" покупательницей, которая, как водится, оказалась вовсе не случайной.

Чтобы доказать людям, что в магазинах достаточно продуктов и паниковать в связи с коронавирусом не стоит, градоначальник отправился в сопровождении журналистов в парочку супермаркетов, и лично убедился - всё под контролем.

Рядом с прилавком он поговорил "за жизнь" со "случайной" покупательницей - обсудил цены на крупу и отсутствие ажиотажа. Однако выяснилось, что встреча не была такой уж случайной - губернатор беседовал с актрисой массовки Надеждой Микрюковаой, игравшая в сериалах «Тайны следствия», «Морские дьяволы и «Высокие ставки».

В соцсетях она недавно публиковала снимок с мужчиной, подарившим ей букет в честь 8 марта, который много раз сопровождал Беглова на мероприятиях. Предположительно, это его телохранитель, пишут пользователи сети.