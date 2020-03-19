Синоптик рассказал о погоде на четверг

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19 марта 2020, 09:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Метеоролог Михаил Леус рассказал, какая погода ждет жителей и гостей столицы в четверг, 19 марта. Синоптик предупредил, что стоит готовиться к сильному ветру и дождю.

«Погода облачная во второй половине дня с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди. Температура плюс 8-10 градусов, по области плюс 6-11», - предупредил специалист. Он отметил, что ветер ожидается юго-западный, со скоростью 5-10 метров в секунду и порывами до 18 метров в секунду.

Также синоптик отметил, что атмосферное давление в течение дня будет изменяться. Минимальное значение окажется ниже нормы – 742 миллиметра ртутного столба.