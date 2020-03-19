Нефтяной инфаркт российской экономики. Европа вторую неделю не покупает «черное золото» из России

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19 марта 2020, 08:55 [ «Аргументы Недели» ]

Вторую неделю подряд нефтетрейдеры не могут продать через порты ни барреля российской нефти Urals в Европу. Мало того, что цена на «черное золото» упала до минимумов с 2003 года, так ее еще и не берут.

Отсутствие покупателей вынуждает трейдеров оставлять нефть в танкерах, превращая их в плавучие хранилища, где баррели будут ждать лучших времен. Мировой спрос на сырье схлопывается из-за сокращения авиаперевозок, остановки предприятий и карантина.

Ситуацию для российских нефтяников усугубляет ценовая война с Саудовской Аравией, которая объявила о планах в 1,5 раза увеличить экспорт нефти и ввела для Европы беспрецедентную скидку. Они буквально выжимают российское «черное золото», продавая углеводороды по цене $15-16 за баррель. Для России же это означает коллапс экспортной выручки в марте и, скорее всего, в апреле.

«Все будут стремиться закупать у саудитов. Цены настолько низкие, что это гораздо выгоднее», - говорит Reuters европейский нефтетрейдер.

Вслед за Европой сложности начали возникать на китайском направлении. Во вторник стало известно, что государственная нефтехимческая корпорация Sinochem отказалась от закупок у «Роснефти» из-за санкций США.