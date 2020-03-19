Кубанский суд аннулировал лицензию школы-интерната Щетинина

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19 марта 2020, 00:42 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Краснодаре Арбитражный суд аннулировал лицензию на образовательную деятельность школы-интерната имени М. П. Щетинина. Тем самым он удовлетворил исковое заявление Министерства образования науки и молодежной политики Краснодарского края.

Представители минобра в зале суда указывали на многочисленные нарушения ведения учреждением образовательной деятельности. В частности, была затронута тема отсутствия у лицея стадиона, а также лицензии на осуществление медицинской деятельности. Со слов представителей образовательного учреждения, спортинвентарь у них имеется, а медицинскую деятельность по договору осуществляли врачи поликлиники Геленджика.

Ранее при проверке Министерством образования Краснодарского края, региональным управлением Роспотребнадзора, МЧС и другими ведомствами было выявлено 39 нарушений, некоторые из них касались условий проживания детей. По данным Министерства образования Краснодарского края, также лицеем-интернатом нарушалось академическое право на каникулы, несовершеннолетние обучающиеся привлекались без согласия родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой.

Судья постановила удовлетворить иск министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края и отозвать лицензию у «школы Щетинина». Данное решение может быть обжаловано в вышестоящей инстанции.

Напомним, что ранее в декабре 2019 года во время пресс-конференции Владимира Путина журналист Сергей Комков пожаловался на то, что чиновники «уничтожают уникальный образовательный проект». Глава государства пообещал обсудить ситуацию с губернатором Вениамином Кондратьевым. Глава региона тогда заявил, что деятельность лицея остановлена судом.