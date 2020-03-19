Самый лучший аромат – это аромат дома

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19 марта 2020, 00:27 [ «Аргументы Недели», Екатерина Рачицкая. ]

ароматы вашего дома

Уют создают не только красивые подушки, турецкий ковер или розы в вазе на белом журнальном столике. Запахи – вот что характеризует и наполняет каждый дом. Кто-то выбирает утонченный аромат, а кому-то важно просто удалить неприятные запахи. Разберём принципы ароматизации дома.

Первый принцип самый известный и простой – маскировка. Это когда более сильный и приятный запах заглушает неприятный. По этому принципу работают все освежители воздуха и духи.

Второй – это адсорбция. По этому же принципу работают вытяжки с угольным фильтром. Неприятные запахи проходят через твёрдые пористые вещества и удерживаются там. Часто такие же адсорбенты можно встретить для холодильников.

И третий, пожалуй, самый интересный принцип – нейтрализация запаха. В составе нейтрализаторов есть частицы, которые обволакивают молекулы неприятного запаха. Таким образом человек не воспринимает этот неприятный запах своими рецепторами.

Какому формату домашних ароматов лучше отдать предпочтение?

Например, интерьерные духи в спрее, которые разбрызгиваются по ситуации, имеют очень кратковременный эффект, они быстро выветриваются, при этом их цена часто «кусается».

Лучше всего для интерьеров подойдут диффузоры в стекле с палочками. Они гораздо эффективнее обычных освежителей воздуха, красивее, безопаснее и удобнее, нежели ароматические свечи и благовония. Испарение происходит без огня, поэтому их можно спокойно оставлять в любом помещении.

Как это работает? В обычный пузырёк с ароматической жидкостью опускаются несколько палочек с пористой структурой, благодаря которой жидкость по капиллярам поднимается наверх и испаряется, наполняя комнату ароматом. Палочки обычно изготовлены из ротанга, бамбука или полимеров. Если вам нужен менее интенсивный запах, вы убираете несколько палочек, и наоборот. В небольших комнатах можно сделать так: обмакиваете палочки в ароможидкости и ставите в пустой пузырёк. Запах будет распространяться в течение 4-5 дней.

Для текстиля, подушек, штор, гардин есть специальные ароматизаторы, которые не оставляют пятен на ткани. Как правило, они изготавливаются в форме саше. Обратите внимание, что использовать духи в спрее в этом случае нельзя.

Очень многие любят ароматические свечи, аромолампы и благовония. Если вас, конечно, не настораживает то , что они горят и тлеют. Отдельно стоит заострить внимание на благовониях. Это очень древний формат ароматизации помещения. При их использовании обращайте внимание на своё самочувствие! При горении и тлении благовоний могут выделяют компоненты распада смолы и эфирных масел. Эти компоненты могут вызывать воспалительные процессы слизистых, органов дыхания, могут спровоцировать головную боль.

Не обязательно покупать все вышеперечисленное. Можно сделать духи для дома самостоятельно! Для этого нам потребуется апельсин и специи: гвоздика, палочки корицы и звездочки аниса. Нарезаем апельсин колечками, кладём в банку вместе со специями, затем заливаем все водой и ставим банку на радиатор, добиваясь тем самым стабильного испарения жидкости с натуральными ароматизаторами.