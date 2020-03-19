В Москве из-за коронавируса наблюдается бум на аренду элитной загородной недвижимости

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19 марта 2020, 08:10 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Существенный подъем спроса на аренду элитной загородной недвижимости на фоне распространения коронавирусной инфекции зафиксирован в Москве. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные риелторами.

За первую половину марта количество сделок на рынке высокобюджетной загородной аренды превысило на 12% результат всего марта прошлого года.

"Ключевое влияние на наш рынок мы связываем с распространением вируса по Европе. Последние новости уже негативно отразились на желании наших соотечественников ехать не только в Италию, но и в принципе рисковать, выезжая в Европу или азиатские страны. Люди спешат минимизировать риски заражения, отправив их как можно дальше от мегаполиса и скопления людей", - говорится в сообщении одной из риелторских компаний.

По информации риелторов, за последнюю неделю количество запросов на аренду загородных домов в Московской области выросло на 70% по сравнению с обычными показателями. Запросы на покупку увеличились на 20%.

Источник: РИА Новости - Недвижимость