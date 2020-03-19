Нацистский заговор корпораций. Теория о коронавирусной чистке

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19 марта 2020, 08:03 [ «Аргументы Недели», Александр КРОХМАЛЬ, писатель, блогер ]

Фото: соцсети

Конспирология – во многом бредовая наука. Но если поразмыслить адекватно, то не всегда конспирологические выводы могут быть лишёнными всякого смысла. В данном случае речь идёт о массовой пандемии Covid-19, которая уже захлестнула планету. Коронавирус выявлен практически в каждой стране. Ситуация на данный момент улучшается лишь только в Китае и Южной Корее, а вот в Европе вирус всё ещё свирепствует.

Казалось бы, Матушка Природа решила избавиться от части населения планеты. Но, если посмотреть на ситуацию с другой стороны? Если поразмыслить поглубже, то что же в итоге вырисовывается? Есть такая теория, что коронавирусная пандемия 2020 года – это не что иное, как следствие заговора крупных компаний или нескольких человек, обладающих большим влиянием. Что это за люди, на данный момент совсем неизвестно. Но если и вправду коронавирус – это оружие, созданное руками человека разумного, то кем бы ни были его изобретатели, они не более, чем настоящие нацисты, вроде того же доктора Менге. Если действительно распространение Covid-19 было обговорено уже давно, то это значит, что на лицо у нас попытка геноцида многих представителей людской расы.

Только Гитлер и его приспешники могли позволить себе заговаривать об «очищениях» планеты от «недостойных». Именно с них-то всё и началось. «Очистка» Земли от инвалидов, немощных и слабых, а также «второсортных» народностей. Всё это происходит прямо сейчас. Что мы наблюдаем на данном этапе? Вирусная инфекция беспощадна по отношению к пожилым людям. Исходя из конспирологической теории, можно сделать вывод, что пожилые и старики совсем не выгодны для распространителей вируса. Кто-то явно точит зуб на поколение ХХ века, и хочет создать себе абсолютно новый мир без «старых людей». Стоит обратить внимание и на чехарду с валютами по всей планете. Экономическая ситуация в Китае была заметно ухудшена ввиду распространения инфекции. Covid-19 повлиял и на отношение к самим китайцам среди других народов. Многие стали винить во всех бедах именно жителей Поднебесной. К Китаю появилось сильное недоверие. Особенно это наблюдается у жителей тех стран, где никогда не приживался коммунизм. Помимо подрыва отношений с Китаем и «геноцида» стариков, коронавирус беспощадно бьёт и по людям со слабым иммунитетом. Те, кто имеет плохое здоровье, так же обречены. Совсем недавно в Испании умер 21-летний тренер с онкологическим заболеванием. Covid-19 не пощадил его. Из этого следует вывод, что люди, больные раком, так же отправляются на тот свет из-за проникновения коронавируса.

Из-за глобальной пандемии возникает паника, распространяющаяся на все страны. Люди в спешке скупают продукты и медицинские приспособления. Некоторые медорганизации пошли на нарушения законов и подняли цены на маски. Конечно, это было в итоге остановлено властями, но, тем не менее, кто-то за этот период знатно обогатился. Ведь случаи с поднятием цен возникали сразу в нескольких странах мира, причём сделано это было практически одновременно. Помимо паники началось и «закрытие» государств. Многие страны Европы начали блокироваться, запрещая въезд иностранным гражданам. В России так же всем запретили приезжать из других стран вплоть до 1 мая. Отменились сотни различных мероприятий, вплоть до «Евровидения-2020». В Сербии буквально сегодня ввели комендантский час. Ещё непонятна и история с самим распространением вируса. В какие-то страны он попал лишь только через приезжих, а в других начал буквально «завоевательную кампанию». В Италии перед вспышкой коронавируса организовывался великий карнавал. А что если кто-то из приспешников этих неведомых нацистов всё же бросил туда зловещую капсулу? Это ведь можно сделать элементарно. Пока люди веселятся и радуются, можно спокойно совершить теракт, бросив «источник заболевания» кому-нибудь под ноги, а затем тихо сбежать, не оставив за собой следов. Брошенная и разбитая ногами капсула приведёт к мгновенному заражению сразу нескольких человек. Они начнут поспешно разносить болезнь повсюду, и тем самым подвергать опасности жизнь целого государства. То же самое могли сделать в районе Уханьского рынка ещё в декабре прошлого года. Такое ведь тоже возможно, и это нельзя отрицать.

В итоге, выводы можно сделать неутешительные. Вариант с умышленным распространением коронавируса всё же возможен. Тем, кому выгодна пандемия, явно захотелось погреть руки над «будущим миром», который они, по-видимому, желают построить уже скоро. Если это действительно и есть тот самый заговор корпораций, то стоит сказать только одно. Все эти люди, что распространили смертельный вирус, достойны, как минимум, Гаагского трибунала. Если и вправду появятся доказательства глобального сговора, это вызовет ужасный фурор по всему миру. Многие будут требовать смертной казни подобных преступников. Ведь любое умышленное распространение вирусов в разных странах – это самый настоящий нацизм в стиле Третьего Рейха. Если они считают, что без тех же стариков мир станет лучше, они крупно ошибаются. Ведь именно старые люди издревле считались мудрейшими. Вот почему многие президенты и властители государств – в основном люди в возрасте. Не стоит забывать, что абсолютно каждый человек в этом мире достоин жизни. Каждый представитель людской расы!

На данный момент не существует никаких доказательств о лабораторном происхождении вируса, и о возможном заговоре крупных людей. Однако, не стоит упускать из виду и эту теорию. Ведь всё может быть в этом мире. Всякое возможно, и никто не застрахован от внезапных открытий. Вирус действительно действует очень загадочным образом, будто бы по чьей-то команде. И о том, чья же воля послала его на Землю – пока неизвестно совсем.