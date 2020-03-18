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18 марта 2020, 22:32 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о негосударственной пенсии в 55 и 60 лет "О внесении изменений в статью 10 Федерального закона "О негосударственных пенсионных фондах" по вопросам назначения негосударственных пенсий".

Теперь участники негосударственных фондов смогут получать негосударственную пенсию начиная с 55 лет (для женщин) и с 60 лет (для мужчин).

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в среду, 18 марта. Сейчас законодательство предусматривает поэтапное увеличение возраста, по достижении которого назначается страховая пенсия по старости, до 60 и 65 лет (женщины и мужчины соответственно). Такие изменения влекут и одновременное увеличение возраста выхода на негосударственную пенсию.

Поздний выход на негосударственную пенсию делает ее менее привлекательной, в связи с чем объем поступлений в негосударственные пенсионные фонды сокращается, считают авторы документа. Закон возвращает возраст выхода на негосударственную пенсию в 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно. Кроме того, уточняются пенсионные основания, из их числа исключается условие о наличии страхового стажа.