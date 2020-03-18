Какие итоги могли быть у «Евровидения 2020»

Боялись, но надеялись, что «Евровидению-2020» быть. Однако, 18 марта организаторы «Евровидения-2020» пришли к сложному решению – отменить конкурс в связи с эпидемией коронавируса по всему миру.

Ранее организаторы конкурса рассматривали проведение в новом формате. Один из вариантов проведения конкурса – без зрителей, где каждый участник исполнит песню в своей стране, после чего все видео будут объединены в одну трансляцию. В заявлении в социальной сети Twitter также отмечается, что Роттердам останется городом проведения «Евровидения 2021».

Напомним, что песенный конкурс Евровидение 2020 должен был пройти 12 - 16 мая в Нидерландах, город Роттерадм. В качестве представителя от России была выбрана популярная фрик-рейв группа Little Big с песней UNO.

Последнюю неделю лидеры, согласно букмекерским ставкам, не сильно менялись.

На первое место букмекеры пророчили болгарскую певицу Викторию с песней «Tears Getting Sober», далее располагалась Исландия, Литва и Россия.

Evrovision World опубликовали таблицу с последними шансами на победу. Первое место с вероятностью 12% пророчили Болгарии, по 10% отдали Литве и Швейцарии, 9% Исландии и 8% России. Это конечно только ставки и предположения.

Но если бы первое место и статуэтку песенного конкурса вручали за просмотры клипа, то точно победу одержала Россия.

Клип на песню «UNO» российской группы Little Big набрал рекордное количество просмотров за неделю среди всех клипов конкурсантов – 33 миллиона просмотров.

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст подчеркнул:

«Для себя сочтем, что в 2020 году на «Евровидении» по результатам просмотров на официальном YouTube конкурса с безусловным отрывом победила группа Little Big». Выступит ли наша фрик-рейв группа в следующем году пока неизвестно.