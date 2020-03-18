Коронавирус и эпидемия мошенничества

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18 марта 2020, 21:23 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

На фоне вспышки коронавируса в России участились случаи мошенничества. Пресс-служба Роскомнадзора в среду сообщила о появлении интернет-мошенников, собирающих незаконным образом личные данные граждан.

«На фоне вспышки коронавируса в интернете активизировались кибермошенники, основной целью которых является сбор персональных данных (ФИО, номер телефона, адрес почты, банковские реквизиты и др). Злоумышленники массово рассылают сообщения с ложными рекомендациями по профилактике заболевания, распространяют фейковую информацию», - говорится в сообщении на сайте Роскомнадзора.

В связи с этим ведомство посоветовало доверять только надежным источникам информации и не верить слухам, поступившим из недостоверных источников: массовой рассылке в мессенджерах, социальных сетях, по электронной почте и SMS.

Сегодня в мессенджерах распространялась информация о случаях появления мошенников, проникающих в квартиры в костюмах химзащиты под предлогом борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Сообщается, что мошенники усыпляют находящихся в квартире людей и выносят ценные вещи. Отметим, что эта информация пока официально не подтверждена.