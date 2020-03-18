В каких регионах пожилым людям будут доставлять продукты до двери и где оставить заявку?

Аргументы Недели → Общество 13+

18 марта 2020, 19:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Агентство социальной информации

Фото: Pixabay

В период разгара эпидемии волонтерам запретили навещать находящихся в интернатах пенсионеров. Фонд «Старость в радость» решил организовать акцию, чтобы поддержать их. Как еще помогают пожилым?

Сейчас весь мир уходит в онлайн. Становится дистанционными и обучение, и работа, и развлечения. Чтобы бабушки и дедушки не скучали, желающие могут записать для них видеопривет. Так пожилые люди не будут чувствовать себя забытыми.

Более того, в 12 регионах — Краснодарском, Красноярском и Пермском краях, Ленинградской, Калининградской, Кемеровской, Белгородской, Липецкой, Нижегородской, Московской и Мурманской областях, в Санкт-Петербурге – работают штабы помощи людям преклонного возраста. Для них будут покупать и привозить продукты и лекарства, а также по возможности помогать по дому. Заявки принимаются на сайте ОНФ. Пожалуйста, помогите вашим знакомым пенсионерам это сделать, если они в этом нуждаются.