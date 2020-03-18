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Н. Поклонская недооценила ситуацию с коронавирусом: приглашенные на ее юбилей гости не смогут приехать

, 18:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Н. Поклонская недооценила ситуацию с коронавирусом: приглашенные на ее юбилей гости не смогут приехать
Наталья Поклонская, фото an-crimea.ru

Сегодня у легендарного прокурора Крыма день рождения и на него было приглашено много иностранных гостей.

«Я пригласила очень много иностранцев на свой юбилей, и все уже купили билеты (должны были прилететь из Италии, Индии, Турции)», - написала сегодня юбилярша у себя в Фейсбуке.

«Переносим праздник», - добавила она и признала, что недооценивала ситуацию с коронавирусом.

Ранее ПОКЛОНСКАЯ писала, что не может прибыть в Крым на торжества по поводу шестилетия «Крымской весны», однако причину не называла.

 

Редакция «АН» поздравляет Наталью с днём рождения и желает успехов в важнейшей миссии на посту заместителя председателя Госдумы по международным делам 
 
 
 
 

 

ГБ
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