Н. Поклонская недооценила ситуацию с коронавирусом: приглашенные на ее юбилей гости не смогут приехать

Сегодня у легендарного прокурора Крыма день рождения и на него было приглашено много иностранных гостей.
«Я пригласила очень много иностранцев на свой юбилей, и все уже купили билеты (должны были прилететь из Италии, Индии, Турции)», - написала сегодня юбилярша у себя в Фейсбуке.
«Переносим праздник», - добавила она и признала, что недооценивала ситуацию с коронавирусом.
Ранее ПОКЛОНСКАЯ писала, что не может прибыть в Крым на торжества по поводу шестилетия «Крымской весны», однако причину не называла.
Редакция «АН» поздравляет Наталью с днём рождения и желает успехов в важнейшей миссии на посту заместителя председателя Госдумы по международным делам