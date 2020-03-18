Как наказать врача за халатность?

Аргументы Недели → Общество 13+

18 марта 2020, 18:26 [ «Аргументы Недели», Полина Винокурова, Журналист ]

Фото: соцсети

В последнее время все чаще люди в белых халатах, в чьих руках находятся наши жизни, совершают халатные поступки. Речь идет о врачах, которые дают клятву «не навреди», а по факту наносят еще большие увечья или вообще угрожают жизни своих пациентов. При нанесении вреда должна наступить уголовная ответственность.

По закону:

Состав преступления характеризуется следующими факторами:

Объективность, т.е. должностные обязанности врача, которые по разным причинам: лень, халатность, недооценки серьезности ситуации, привели к разрушительным последствиям.

Субъективность, определяемая наличием конкретного медицинского работника, чьи действия или бездействия привели к ухудшению состояния пациента или его смерти.

Ущербность – фиксация ухудшения состояния пациента или его смерти, которые связаны с предпринятыми мерами его лечащего врача.

При наличии всех трех факторов, преступление можно классифицировать по статье 293 УК РФ.

Сам пострадавший пациент или его родственники могут обратиться в различные инстанции. Первая – непосредственно руководство врача, действия которого навредили пациенту. Пострадавшие пишут в свободной форме заявление и указывают свои жалобы или претензии. При незначительном ущербе здоровью руководство может назначить дисциплинарное и/или материальное наказание.

Вторая инстанция – Министерство здравоохранения, является высшей степенью медицинской иерархии. На лицо, допустившее пренебрежение должностными обязанностями, накладываются дисциплинарные наказания или увольнение не только виновного лица, но и его руководителя.

Обращаться в полицию – смысла нет, поскольку факт пренебрежительного отношения к должностным обязанностям со стороны врача не рассматривается правоохранительными органами в лице полиции.

Можно обратиться в прокуратуру, которая будет обязана проверить учреждение, где пострадавший получал услуги. Параллельно с подачей заявления в прокуратуру, необходимо направить письмо в территориальный орган Росздравнадзора, в функциональные обязанности которого также входит контроль за деятельностью медучреждений. (в заявление должны быть указаны следующие пункты: описание обстоятельств, изложить историю обращения в первые инстанции, просьба проверки по 293 ст. УК РФ, ходатайство по требованиям).

Идти в суд до обращения в первостепенные организации бессмысленно. Обращение в органы правосудия необходимо только при отказе в проведении прокурорской/надзорной проверки или для обжалования результатов ее проведения.

Если халатные действия привели к смерти больного, то по части 2 статьи 293 УК РФ:

- пятилетние принудительные работы с последующим запретом на медицинскую практику в течение не более 3-х лет;

- тюремное заключение сроком до 5-ти лет и последующим запретом лечить людей еще три года после освобождения.

Возраст умершего не является отягчающим признаком при определении меры пресечения для виновного.

Но всегда ли в реальной практике работает закон?

В ноябре 2016 года под лезвием хирурга скончалась пожилая пациентка. По неосторожности хирург повредил диафрагму и печень, женщина скончалась из-за кровопотери. Семеновский районный суд Нижегородской области постановил взыскать с медицинского работника компенсацию морального вреда в сумме 800 000 рублей. Никакого тюремного срока и принудительных работ.

В декабре 2019 года скончался восьмилетний мальчик. Мама мальчика обратилась к врачам после того, как ее сын ударился головой дома. Врачи сказали, что это просто небольшое сотрясение мозга, и то, что болит голова – это норма. На следующее утро мама пришла навестить ребенка и обнаружила его одного в палате, мертвым в 6:50! Врачи пришли и написали в свидетельстве о смерти 7:45. В качестве причины смерти указан травматический отек головного мозга. Ребенку не сделали банального МРТ. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ « Причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».