За продажу поддельных лекарств через интернет введут уголовную ответственность

Аргументы Недели → Общество

18 марта 2020, 17:37 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Государственной Думе прошли основное, второе чтение законопроекты, ужесточающие ответственность за интернет-торговлю фальсифицированными лекарствами. В частности, вводится уголовная ответственность за реализацию фальсификата через интернет на сумму, превышающую 100 тыс. рублей. Вторая инициатива предлагает установить административную ответственность за продажу поддельных лекарств через интернет, если состава уголовного преступления нет.

Поправками в КоАП РФ предлагается установить наказание за продажу фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных, незарегистрированных лекарств или БАДов черед интернет в виде административного штрафа для граждан в размере от 75 тыс. рублей до 200 тыс. рублей; для должностных лиц — от 150 тыс. рублей до 800 тыс. рублей; для ИП — от 150 тыс. рублей до 800 тыс. рублей; для юрлиц — от 2 млн до 5 млн рублей.

Если стоимость проданного фальсификата не превысила 100 тысяч рублей, то наступает административная ответственность, а если больше этой суммы — то уголовная. В этом случае, правонарушения могут наказываться лишением свободы на срок от пяти до восьми лет со штрафом в размере от 1 до 3 млн рублей. А если эти действия повлекли по неосторожности смерть двух или более лиц, то наказанием станет лишение свободы на срок от 8 до 12 лет со штрафом в размере от 2 до 5 млн рублей.

«Приобретение товаров и услуг через сеть интернет стало вполне обыденным явлением. Многие граждане предпочли бы интернет и при закупках лекарств. Вместе с тем, именно способ дистанционной реализации фальсифицированных и поддельных лекарств до настоящего времени не был включен в соответствующие нормы Уголовного Кодекса и Кодекса об административных правонарушениях. Поскольку фальсификаты могут нанести непоправимый вред здоровью граждан, соответствующими нормами законов установлены довольно жесткие санкции за их реализацию. Законопроект распространяет указанные санкции на интернет-продажи. Как известно, Президент подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств, а в последующем планируется разрешить продажу через средства массовой информации лекарственных препаратов по рецептам. Принятие закона установит административную и уголовную ответственность за качество таких продаж», — прокомментировала депутат Государственной Думы Светлана Бессараб.