Это больше не круто

Аргументы Недели → Общество 13+

18 марта 2020, 18:19 [ «Аргументы Недели», Екатерина Рачицкая ]

современное жилье

Мода и тренды – понятие субъективное и, как правило, временное. Вашему вниманию представляются предметы интерьера, которые когда-то были довольно популярны, но сейчас они потеряли свою актуальность.

Начнём с основы. Мелкоформатная плитка или плитка с фаской – антитренд 2020 года. Сейчас уже используется плитка большого формата, имитирующая натуральные материалы, например мрамор. Она выглядит намного эффектнее и дороже.

Далее следуют глянцевые поверхности. Все чаще стали применятся матовые поверхности: на кухне в качестве столешницы, в отделке стен, в крупногабаритной мебели, например, шкафы. Одним из главных достоинств таких поверхностей – они достаточно красивые и хорошо передают цвет. Иногда добавляется глянец, но дозировано – тогда получается совершенно другой эффект. Но глянец как самостоятельный элемент – больше не тренд.

Люстра в центре комнаты – тоже антитренд. При таком расположении углы помещения становятся темными.

Поэтому следует придерживаться сценария освещения. Первое – это общий свет – равномерное освещение всего пространства.

Это могут быть как точечные светильники, так и трековая система по всему пространству, которые равномерно освещают помещение.

Есть еще функциональный свет – это тот, который позволяет нам подсветить определённое действие. К примеру, та же самая люстра или подвеска может быть над столом, тем самым у нас подсвечивается функция приема пищи, если это обеденный стол. Или освещение на кухне, когда у нас подсвечивается фартук для того, чтобы нам удобнее было готовить. Помимо этого есть еще и третий сценарий освещения – декоративный. Задача такой подсветки: подсветить какие-то декоративные элементы. Это могут быть светодиодные ленты или направленный светильник. Главная функция такого света – сделать красоту, создать какую-то атмосферу.

Отдельно стоящие шкафы и крупногабаритная мебель. Сейчас в моде встраивать системы хранения, делать так, чтобы они были не на виду, не занимали пространство и имели меньший вес в интерьере. Просторные пространства, где нет ничего лишнего, все структурировано, разложено, а мебель встроена – определенно тренд 2020 года.

Из этого следует следующий антитренд - перегруженный деталями интерьер.

Сейчас в моде минималистичные интерьеры. В век современных технологий, когда наше внимание все время чем-то занято, и мозг беспрерывно перерабатывает полученную информацию, нам необходим отдых, потому что мы напряжены как никогда.

Поэтому лишние детали в интерьере раздражают. Убирайте все лишнее, любой декор, который стоит в интерьере он должен иметь какую-то композицию и логику. Продумывайте планировку, делайте так, чтобы все можно было убрать, спрятать, везде было предусмотрена система хранения, и чтобы не было никакого лишнего хлама.

Если у вас висит одежда где-то на кресле, или вы кидаете ее там, где ее удобно кинуть, значит вы не продумали досконально планировочное решение.

Проанализируйте свои поступки, почему вы кидаете свои вещи, почему кладёте что-то на полку и не убираете? Скорее всего только потому, часто убирать эти вещи либо некуда, либо неудобно. Задумайтесь об этом!

Использование более 3-4 цветов в интерьере. Давайте разберём, что такое цвет? Если мы возьмём коричневый и бежевый, то это один цвет, один более насыщенный, другой – менее, один темнее, второй светлее.