Специалисты «Россети Кубань» выявили 17 сайтов о продаже «заряженных счетчиков»

Аргументы Недели → Общество

18 марта 2020, 16:52 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

С начала 2020 года специалисты Юго-Западного филиала компании «Россети Кубань» выявили 17 интернет-сайтов, распространяющих информацию о продаже «заряженных» приборов учета электроэнергии, магнитов и других устройств, используемых для искажения фактического потребления электрической энергии. По всем фактам материалы переданы в прокуратуру. Работа четырех сайтов решением суда признана незаконной и заблокирована.

Сегодня в Интернете всё чаще появляются рекламные объявления, призывающие граждан приобретать «модифицированные» приборы учёта электроэнергии. Речь, как правило, идёт либо о счётчиках, оснащённых магнитами, либо с дистанционным управлением. Подобная реклама нарушает пункт 1 части 4 статьи 5 Федерального закона от 13.03.2006 №38–ФЗ «О рекламе». Действия незаконных рекламодателей попадают под статью, для мошенников предусмотрено наказание по статье 14.3 КоАП РФ и штрафные санкции со стороны Роскомнадзора и судебных органов.

Напомним потребителям, что наказание несут и покупатели незаконных приборов учета, занижающих реальные показания потребленной электрической энергии, а также самовольное вмешательство в работу электросчетчиков, которое влечет за собой административную ответственность в виде штрафа. Для граждан – от 10 до 15 тысяч рублей, на юридических лиц − от 100 до 200 тысяч рублей. За особо крупные хищения – вплоть до исправительных работ.

Энергетики напоминают, что действия похитителей электроэнергии не только сказываются на качестве и надежности энергоснабжения, но и наносят ущерб добросовестным потребителям. Сообщить о случаях несанкционированного подключения к сетям и энерговоровства можно, обратившись на круглосуточную прямую линию «Россети Кубань»: 8-800-100-15-52 (звонок по России бесплатный).