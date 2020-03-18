ОНФ на Кубани открыл волонтерский штаб для помощи пожилым людям

Аргументы Недели → Общество

18 марта 2020, 16:44 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В региональное отделение ОНФ в Краснодарском крае через сайт ONF.RU обратился Виктор Шинкаренко, который нуждался в приобретении необхо-димой продуктовой корзины. «Волонтеры-медики» совместно с экспертами Народного фронта оперативно оказали необходимую помощь.

«По распоряжению Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» совместно с ОНФ организованы штабы помощи пожилым людям, которые вынуждены оставаться дома из-за распространения коронавирусной инфекции. Порядка 15 «волонтеров-медиков» готовы оказать всю необходимую адресную и посильную помощь пенсионерам в городе Краснодаре: покупка продуктов, лекарств, кормов для животных», – отметила региональный координатор Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» в Краснодарском крае Анастасия Маклашова.

Пожилое и маломобильное население особенно нуждается в помощи в условиях коронавирусной инфекции. Данная группа граждан наиболее обеспокоена, что не будет возможности выходить из дома в связи с карантином.

«Основная цель волонтерского штаба – чтобы пожилые люди меньше появлялись в общественных местах и не подвергали себя риску. Благодаря «волонтерам-медикам» гражданам будет оказана вся необходимая адресная помощь и поддержка, которую уже получил первый обратившийся пенсионер Виктор Шинкаренко», – прокомментировала эксперт ОНФ в Краснодарском крае Елена Мирук.