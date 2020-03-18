Врач-психотерапевт прокомментировал реакцию общества на коронавирус

Аргументы Недели → Общество 13+

18 марта 2020, 18:55 [ «Аргументы Недели» ]

Сохраняйте спокойствие! Фото: Pixabay.com

Когда новостные ленты информационных изданий все больше напоминают фронтовые сводки – самое время замедлиться и поразмыслить: стоит ли поддаваться панике или лучше все-таки поберечь свои нервы?

В соцсетях и мессенджерах уже который день гуляют фотографии с пустыми или полупустыми полками и толпами людей с тележками, забитыми снедью и туалетной бумагой, на кассах магазинов. Примерно такое же количество пользователей выкладывают фотографии, на которых не наблюдается никакого ажиотажа и дефицита: товар на полках, на кассах – спокойствие. Так что же происходит? Ситуацию с панической реакцией общества на распространение коронавирусной инфекции прокомментировал врач-психиатр, психотерапевт ГБУЗ «Елизаветинская больница» (Санкт-Петербург) Роберт Арушанов.

Паника – это заразно?

Люди склонны поддаваться стадным чувствам – так срабатывает инстинкт самосохранения. Принадлежность к группе дает ощущение безопасности и снимает чувство личной ответственности за происходящее: «Все побежали – и я побежал».

Паника, несомненно, заразна – именно это мы сейчас и наблюдаем в социуме: группа паникеров «заражает» окружающих, те разносят это состояние дальше, вовлекая в эмоциональное напряжение все остальное окружение. В какой-то момент возникает порочный круг, из которого бывает сложно выбраться.

Как объяснить поведение людей, которые сметают с полок в магазинах крупы и туалетную бумагу?

В связи с беспрецедентными мерами, принятыми против распространения коронавирусной инфекции (закрытие границ, отмена массовых мероприятий, переход на удаленную работу и так далее) некоторые начинают думать, что наступает реальный конец света. У людей включается паническое поведение, а пища, как предмет необходимости, дает чувство защищенности, наличие запасов успокаивает инстинкт самосохранения.

Чем чувство паники чревато для психики, особенно детской?

Непрекращающаяся паника способна обострить все тревожные расстройства и фобии. Как следствие – нестабильное эмоциональное состояние, депрессии. Дети в этом плане особенно уязвимы, поскольку они очень четко считывают эмоциональный фон взрослых, особенно – своей мамы, и перенимают его.

Как не поддаваться панике и вести себя конструктивно в нынешней ситуации?

В такие моменты людям нужна позитивная эмоциональная подпитка. Обращайте больше внимания на положительные моменты своей жизни. Вместо того, чтобы бесконечно обновлять ленту новостей и дрожать от страха – действуйте: применяйте профилактические меры, соблюдайте правила личной гигиены. Если же вас уже захватило тревожное состояние, в течение нескольких дней наблюдаются панические реакции, расстройства сна – не стесняйтесь обратиться за помощью к специалисту: психиатру или психотерапевту. Берегите свое душевное здоровье!