Латвия: дал слово – крепись, а не дал – держись

Аргументы Недели → Общество 13+

18 марта 2020, 15:55 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

Уже не осталось сомнений, что министр сообщения Латвии Талис Линкайтс отродясь не заглядывал в толковый словарь. Есть такая пословица – «дал слово – крепись, а не дал – держись». Смысл ее в том, что если человек дал кому-то обещание, то он должен его сдержать, а если человек знает, что не может выполнить обещание, то лучше его не давать.

Г-н министр сообщения Латвии пару дней назад заявил, что государство будет оплачивать все репатриационные рейсы, которыми доставят домой застрявших из-за коронавируса в других странах жителей Латвии.

Да, так заявил г-н Линкайтс. Почему так решил министр – сложно сказать… Данное решение должно обсуждаться в Кабинете министров. Но данный Кабинет и понятия не имел, что «удумал» Талис Линкайтс.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что ждет конкретных предложений от министра Линкайтса по поводу «застрявших» в чужих краях. Министр сообщения Латвии подумал и дал «задний ход» данному обещанию!

Как так можно? Просто! Он же министр!

Напомним, 14 марта правительство Латвии приняло решение о закрытии границ. С 17 марта. Премьер-министр Латвии объявил, что у людей «есть два дня найти дорогу домой».

Понятно, что люди в растерянности! Речь сейчас идет о студентах, которые учатся за рубежом или о тех, кто давно планировал отпуск и уехал, когда еще никто и помыслить не мог о том, что границы закроют.

Людям дали всего два дня! Правда появилась и надежда после слов г-на Линкайтса.

Дело в том, что цены на авиабилеты в последние два дня «возврата», латвийская национальная компания airBaltic взвинтила «по самые не могу».

Например, у застрявших на Тенерифе путешественников, которые во вторник вечером были доставлены в Ригу данной «крутой» чартерной латвийской авиакомпанией, цены перевалили за тысячи евро!

Да, для людей коронавирус беда, а для airbaltic – «мать родна»!

То, что данная авиакомпания решила «поживиться» на беде – ясно многим латвийцам. Жители Латвии, которые пережили такой возврат на родину при содействии национальной компании, не стесняясь говорят об этом открыто и пишут в социальных сетях.

Лично меня удивляет поведение министра Линкайтса: следует думать, что говоришь! Ликайтс – человек государства и давать пустые обещания – преступление перед людьми!

Если г-н министр не в состоянии отвечать за свои слова, то может стоит уйти с доходного места?

Кстати, а как могут партнеры, например, из России доверять словам такого министра? Он же не дает отчет своим словам, видимо… И не может призвать к порядку национальную авиакомпанию, чтобы она в час беды имела сострадание к людям!

Министр иностранных дел Эдгарс Ринкевич подошел к вопросу разумно: он считает, что студенты, например, н виноваты в том, что застряли в других странах, но есть и те, которые, зная о запрете, сами отправились в путешествие. МИД рассматривает вопрос о возвращении застрявших. И пустых обещаний не дает.